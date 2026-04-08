El tribunal de Kitchen reordena el juicio: no declara Marlaska ni habrá audios de Cospedal y tampoco se juzgará el secuestro del falso cura

El tribunal de Kitchen que componen los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló ha reordenado el juicio que comenzó el pasado lunes en la Audiencia Nacional y que continuará el próximo lunes con la declaración de varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). En dos días en los que el juicio abordó las conocidas como cuestiones previas los jueces han anulado la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han rechazado que se escuchen tres audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y han anunciado que no se abordará en la vista oral el supuesto secuestro de la mujer de Luis Bárcenas, Rosaría Iglesias, y del hijo de ambos Guillermo Bárcenas por un falso cura.

Grande-Marlaska no declarará como testigo por escrito al renunciar a su testifical la defensa de Sergio Ríos, el exchófer del extesorero del PP, que enfrenta una petición de cárcel de 12 años y 5 meses por parte de la Fiscalía. Además, los magistrados han cerrado la puerta a la comparecencia del ministro en el juicio al rechazar la petición del abogado de Villarejo en ese sentido. También han confirmado su decisión de no citar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la titular de Defensa, Margarita Robles, y a la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.

Además, la abogada de la familia Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, anunció la retirada de los delitos que atribuía a los procesados por el asalto a la casa del extesorero del PP en octubre de 2013, cuando Luis Bárcenas estaba en prisión preventiva, a manos de Enrique Olivares, quien accedió al domicilio haciéndose pasar por un cura y que dijo que quería obtener documentación "que pudiera hundir al Gobierno". Olivares fue condenado un año después a 22 años de cárcel como autor de un delito de allanamiento de morada, tres de secuestro, tres de amenazas, uno de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones. Falleció en enero de 2022 a los 72 años, según informa Efe.

La abogada de Bárcenas

Pero en la segunda jornada del juicio, a instancia de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, Giménez-Cassina renunció a considerar a los acusados cooperadores necesarios en los delitos por los que fue condenado Olivares. Sin embargo, mantiene su acusación por otros episodios como el del compañero de celda de Bárcenas que habría obtenido las claves informáticas para acceder a sus archivos, hechos de los que el acusado Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero, presuntamente informó a la trama.

También mantiene, como delito de coacciones, el "injustificado acoso" que Bárcenas sufrió en prisión entre 2013 y 2014, años en que se desplegó supuestamente la operación Kitchen y en los que recibió dos visitas de "abogados relacionados" con el PP, uno de los cuales "le ofreció la posibilidad" de anular el caso Gürtel a cambio de 12 millones de euros.

Además, Teresa Palacios informó a los presentes en la sala de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio de que tampoco se escucharán durante la vista oral tres grabaciones de Villarejo a Cospedal. Los magistrados, que previamente habían rechazado suspender el juicio para abrir una investigación contra la exdirigente del PP, consideran innecesario incorporar los audios como pruebas, como reclamó la abogada del PSOE, Gloria de Pascual.

Javier Pérez Dolset

En el mismo sentido, los magistrados rechazaron incorporar los vídeos de las declaraciones que prestaron Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro y el letrado Javier Iglesias Redondo en la conocida pieza separada bis de Kitchen, que finalmente fue archivada. En este sentido, la presidenta del tribunal explicó a la letrada de los socialistas que al estar citados como testigos podrá interrogarles.

Sin embargo, el tribunal sí ha aceptado los audios propuestos por la Fiscalía Anticorrupción. Y al incorporar estas grabaciones como prueba, algunas de las cuales fueron entregadas por el empresario Javier Pérez Dolset a los agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el tribunal se ha visto compelido a admitir la petición del abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, de que el socio de la exmilitante del PSOE Leire Díez declare como testigo en el juicio.