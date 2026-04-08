El 'cerebro' de Emergencias tendrá que comparecer por quinta vez sobre la dana

La jueza de la dana ha citado de nuevo a declarar como testigo al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Será la quinta vez que el técnico, comparezca para explicar cuestiones relativas a la gestión de la emergencia y la catástrofe, después de haber pasado varias veces por sede judicial y una vez por el Congreso de los Diputados. Y tampoco resulta extraño, se puede considerar el técnico de Emergencias que, situado justo por debajo de los cargos políticos y quien operaba como "enlace" entre el Cecopi y los técnicos de su departamento, está más autorizado para esclarecer cuestiones clave sobre la emergencia.

Hasta la fecha, el subdirector general ya ha declarado una vez en la causa de la dana, que sigue el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja bajo la dirección de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La instructora le citó el mes de diciembre tras haber escuchado a numerosos técnicos y operadores de Emergencias, a partir de los cuales pudo conocer lo que se vivió tanto en la sala de control técnica, a apenas unos metros del Cecopi, como en la 'centralita' del 112. Suárez tuvo que acudir dos veces al juzgado de Catarroja porque su testifical se dividó en dos jornadas ante su previsible duración.

En ella confirmó que no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi y explicó cómo fue el proceso de decisión hasta el envío del ES Alert a las 20.11 horas: su propuesta inicial al principio de la reunión; el debate técnico con el jefe de los Bomberos, José Miguel Basset; las dudas jurídicas planteadas ante un eventual confinamiento por la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, ahora investigada; los cambios de contenido en el borrador de la alerta -aportó el borrador final manuscrito por Pradas-; y las modificaciones lingüísticas ordenadas por Pradas y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. También señaló a los bomberos por haberse retirado de la vigilancia del barranco del Poyo o a la gran mayoría de ayuntamientos que no constituyeron sus órganos de coordinación de emergencias.

Asimismo, Suárez compareció en la comisión de la dana del Congreso de los Diputados el pasado 23 de marzo, cuando -en línea con lo que había dicho en sede judicial- achacó el retraso del ES Alert a las dudas legales, el miedo al "alarmismo" de Basset y el aviso a los alcaldes propuesto por Pradas y Mompó. También apuntó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Miguel Polo, estaba presente en el Cecopi pero no alertó de la súbita crecida del Poyo. El organismo de cuenca envió un correo tardío a las 18.43 horas a la sala de técnicos y Suárez, ante los diputados, señaló que fue "muy tarde" y que aquel correo "no llegó" a la reunión de máximos responsables.

Justo un día después de aquella declaración, la jueza de la dana volvió a citarlo como testigo "a fin de efectuar aclaraciones" respecto a lo que manifestó hace cuatro meses. Y este martes el juzgado concretó la fecha: será el próximo 4 de mayo. Será la quinta vez que tenga que explicar algo sobre la catástrofe porque, además de las tres ocasiones ya mencionadas, el subdirector general de Emergencias tuvo que comparecer la pasada semana como testigo en otra causa judicial relacionada con la dana, la que investiga la filtración de una llamada entre la Aemet y el 112.

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Esta instrucción, que tutela el juzgado 6 de Llíria, busca esclarecer quién filtró aquella grabación. Suárez aseguró a la jueza que dos ex altos cargos de la Conselleria de Interior intentaron recabar la llamada: el ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García García, y el ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Javier Martín Moratilla. El primero, según declaró Suárez, se la llevó en un pendrive por orden de Presidencia, que dirigía Carlos Mazón.