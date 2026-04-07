El PP vuelve a citar en el Senado a mujer de Cerdán tras denunciar como "una burla" su ausencia por motivos médicos

La comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' de la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz -a la que los audios de la trama corrupta llamaban 'La Paqui', poniendo la alerta en su desenfrenada pulsión por el consumo en grandes almacenes- va camino de convertirse en todo un culebrón político antes incluso de haberse producido. La portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, Alicia García, anunció este martes una nueva fecha para su comparecencia, el próximo día 16, después de que la esposa del ex secretario de Organización del PSOE suspendiese su comparecencia prevista para esta misma semana mediante un informe médico remitido el pasado domingo a última hora.

García, con indisimulada sorna, aludió a las informaciones que apuntaban a que 'La Paqui' y su marido estuvieron disfrutando de la Semana Santa en Milagro, el pueblo de Navarra del que ambos son originarios. "Nos envió un escrito médico, alegando que no podía venir. Pero pocas horas después conocimos a través de los medios de comunicación que doña Francisca Muñoz y don Santos Cerdán disfrutaban de la Semana Santa, que me parece muy bien, disfrutaban del sol en unas terrazitas, pero se obró el milagro, a través de un informe médico, y decidió no venir. Esto es una burla", concluyó la dirigente del primer partido de la oposición, que la vinculó al "sanchismo".

"Esto es una burla al Senado, pero sobre todo a los españoles. Es una más del sanchismo, el desprecio a las instituciones y el desprecio a la verdad", sentenció García. La portavoz de los populares afirmó además: "No nos vamos a dejar tomar el pelo. Y no vamos a mirar para otro lado, porque los españoles nos merecemos conocer la verdad".

"Ninguna dolencia"

Tras manifestar su "respeto" por los informes médicos, García aseveró que en el remitido por la mujer de Cerdán no se detecta "ninguna dolencia". Solo "que no estaba en disposición de venir al Senado a realizar una comparecencia". Por ello, y solo después de ver las fotos de Muñoz con su marido disfrutando del aire libre, es cuando el Grupo Popular decidió volver a llamarla a declarar.

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' es una de las siete que el PP ha impulsado en la Cámara Alta en la presente legislatura, donde goza de mayoría absoluta. La última, que aún tiene que pasar por la aprobación del pleno, sobre Radio Televisión Española (RTVE), que se suma a las ya puestas en marcha sobre la dana de Valencia; el apagón de abril de 2025; el accidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero; el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otra sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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Precisamente sobre esta última, García concretó la fecha, en los próximos días, de varias de las comparecencias previstas, entre ellas la del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, detenido el pasado diciembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de la investigación abierta sobre Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE. También está previsto que llamen los populares a la ex vicepresidenta primera y antigua titular de Hacienda, María Jesús Montero, para lo que no hay fecha aún, pero podría coincidir con la precampaña de las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo, a las que concurre Montero como candidata del PSOE.