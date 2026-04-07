Junqueras no acudirá al acto de Rufián sobre el futuro de las izquierdas por "temas de agenda"

Semana importante para medir en qué punto están las relaciones entre ERC y su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián. El diputado en el Congreso celebrará un acto el jueves en Barcelona donde volverá a defender la colaboración de los partidos a la izquierda del PSOE, una idea que su propio partido rechaza con vehemencia, empezando por el líder, Oriol Junqueras. Precisamente, este martes, Junqueras ha anunciado que no tiene intención de acudir al evento, que se hará en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "No [iré] porque hay temas de agenda que nos llevan a otras partes", ha dicho en una entrevista en RNE.

La insistencia de Rufián en esta colaboración de las izquierdas ha acabado por incomodar a ERC y ha derivado en un empate infinito: el diputado en Madrid insiste siempre que puede con esta estrategia, mientras que el partido la rechaza sistemáticamente. Junqueras lo ha vuelto a hacer este martes, argumentando que "los partidos españoles" deben organizarse "como crean oportuno", pero que ERC no debe participar en una operación de estas características. "No tenemos ninguna intención de decirles a los demás cómo tienen que presentarse a las elecciones y, del mismo modo, creo que nadie caerá en la tentación de decirnos a nosotros cómo hay que defender a nuestro país", ha dicho.

Junqueras ha defendido que ERC, por sí sola, ya es un instrumento para representar "las aspiraciones más nobles y más útiles del progresismo", por lo que descarta cualquier posibilidad de formar candidaturas conjuntas con otros partidos de izquierdas. Además, ha recordado que otras formaciones interpeladas por Rufián, como EH Bildu en Euskadi y el BNG en Galicia, ya han descartado participar de esta operación, por lo que considera que no tiene sentido que ERC sí lo haga.

Nos hemos acompañado en muchas aventuras conjuntas Oriol Junqueras — Líder de ERC

El choque permanente entre Junqueras y Rufián ha abierto un interrogante sobre el futuro del segundo en el partido. ¿Puede seguir liderando ERC en el Congreso si discrepa abiertamente de su estrategia? Por ahora, la dirección de ERC siempre ha intentado relativizar este debate e incluso ha manifestado que no hay problema en que siga siendo portavoz en Madrid tanto ahora como en el futuro. Este martes Junqueras ha evitado polemizar con Rufián y ha asegurado que son "muy amigos". "Nos hemos acompañado en muchas aventuras conjuntas", ha remachado.

Sin embargo, es imposible no resucitar el debate sobre el futuro de Rufián cada vez que el diputado discrepa abiertamente de su partido. Recientemente, en otro acto en Barcelona, llegó a decir que defendería sus postulados incluso si esto le costaba "el cargo". En estas circunstancias, el acto del jueves en la UPF volverá a poner a prueba las relaciones entre el diputado y su partido. Serán un termómetro, de nuevo, hasta qué punto puede tensarse la cuerda entre el portavoz republicano y la dirección de Junqueras.

Tras el pacto en Andalucía

Rufián celebrará el acto del jueves junto a la exministra, dirigente de Podemos y eurodiputada, Irene Montero. Será la primera vez que aborde el futuro de las izquierdas después del pacto que han alcanzado IU, Sumar y Podemos para concurrir de forma conjunta en las elecciones andaluzas de mayo bajo la marca 'Por Andalucía'. Un acuerdo que Rufián celebró con un "bravo!".

Este pacto en Andalucía marca el camino a seguir, según Rufián, ya que considera que evitará la dispersión del voto de los partidos a la izquierda del PSOE -aunque Adelante Andalucía no se haya sumado- y permitirá maximizar los apoyos. Sin embargo, la cuestión volverá a sobrevolar el ambiente este jueves será la misma: Rufián defiende una fórmula que su partido no está dispuesto a seguir.