Comisión Koldo
La mujer de Santos Cerdán presenta un informe médico para evitar comparecer en el Senado
Por segunda vez, la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, va a eludir su comparecencia en el Senado ante la comisión Koldo. En esta ocasión, según informan desde la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE, Paqui - que es como se conoce a la esposa de Cerdán- ha presentado un informe médico que plantea que su estado de salud le impide comparecer en la Cámara Alta.
"Hoy nuevamente se ha presentado un informe médico del pasado día 4 de abril de asistencia a urgencias de la Sra Muñoz en el que el facultativo médico que la asistió explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la Comisión del Senado. Por motivos de salud evidentes y acreditados la Sra. Muñoz no podrá comparecer hoy ante la Comisión de Investigación", aseguran desde el equipo jurídico de Cerdán.
La comparecencia de Paqui Muñoz, prevista para este lunes a las 16:00 horas, era fruto de la petición registrada por el PP a comienzos de diciembre, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubriera la doble vida de Cerdán y los pagos que recibió su mujer. La intención de los populares era que Paqui compareciera en el Senado a mediados de diciembre, dos días antes que su marido, pero entonces ya presentó un informe médico para evitarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente en Ibiza: un autobús y dos coches colisionan en el cruce de los Cazadores
- Ibiza desalojará el campamento chabolista de sa Joveria por motivos sanitarios y de seguridad
- Máxima tensión con el allanador de una vivienda en Ibiza: '¡Pégame un tiro!
- El asentamiento más grande de Ibiza empieza a extinguirse: «A los saharauis nunca nos han dado derechos en España»
- Nos gritaba que estaba endemoniado': el dramático relato de los inquilinos de la casa asaltada en Ibiza
- El excitante avistamiento de un flamenco con el culo en pompa en ses Salines de Ibiza
- Se busca a Canela, una perra de apoyo emocional desaparecida en Ibiza
- Santa Eulària lanza en Ibiza un curso gratis con título oficial para trabajar con niños y jóvenes