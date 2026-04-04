Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales

El PSOE estará cerca de un año sin reunir a su máximo órgano de decisión entre congresos. El ciclo electoral de autonómicas ha provocado que se fuesen posponiendo las fechas para celebrar un comité federal y ahora fuentes de la Ejecutiva lo sitúan para después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, previsiblemente entre los meses junio y julio. En las federaciones hay expectativa sobre si en la próxima cita se decide poner en marcha el proceso para la elaboración de candidaturas autonómicas y municipales o se deja para más adelante. Algo sobre lo que todavía no hay previsión en Ferraz.

Los estatutos del PSOE obligan a celebrar al menos dos reuniones del comité federal al año, por lo que la activación del proceso de candidaturas podría dejarse para una siguiente reunión del órgano en el último cuatrimestre de 2026. La decisión de alargar la legislatura hasta julio de 2027 apuntaría más en este sentido. De hecho, situarlo antes de verano y activar así toda la maquinaria electoral del partido a nivel territorial se interpretaría como una posibilidad de adelanto de las generales, según argumentan cuadros socialistas que esperan liderar alguna de las candidaturas para las elecciones municipales.

Para las autonómicas y municipales de mayo de 2023, sin embargo, las bases para la convocatoria de primarias se aprobaron en un comité federal celebrado en julio del año anterior con la finalidad de tener todas las candidaturas cerradas con más de medio año de antelación a la cita electoral. Independientemente del calendario que finalmente se decida, la orden en varias federaciones autonómicas pasa por ir avanzando en candidaturas de consenso que eviten en la medida de la posible una competición en primarias.

El PSOE organizará una conferencia política “por la paz” antes de verano. La última que se celebró, en enero de 2024 en A Coruña como antesala de las elecciones gallegas, sirvió como marco para celebrar una reunión del comité federal. La intención pasa por convocar no solo los militantes socialistas, sino también a los agentes sociales e instituciones.

Conferencia política “por la paz”

El interés por poner el foco en la política internacional se justifica desde las filas socialistas ante la lectura de que la la paz será el asunto "más importante que vayamos a tener encima de la mesa en la próxima década". En esta línea, avanzan que la próxima conferencia política será "absolutamente clave". Se trata de abrir “un espacio de reflexión y propuesta para redefinir la posición de la izquierda y de España ante un nuevo orden internacional marcado por los conflictos, la inestabilidad y la amenaza al Derecho Internacional”.

De forma paralela, tanto Moncloa como Ferraz centran sus esfuerzos en la coorganización de la cumbre de Barcelona, que se celebrará los próximos 17 y 18 de abril bajo el auspicio de la 'Global Progressive Mobilisation'. Miembros de la sociedad civil y representantes institucionales de la izquierda de más de 40 países se darán cita con el objetivo de impulsar una alternativa a la llamada “internacional reaccionaria”. Entre ellos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi o el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Cumbre de Barcelona

El jefe del Ejecutivo aprovechará la cumbre, a la que acudirá durante sus dos jornadas, para mantener reuniones en sus márgenes con otros invitados y la cerrará compartiendo escenario con sus homólogos de Brasil y Colombia. Plantear herramientas para la “guerra cultural”, reconectar con la ciudadanía e impulsar la movilización social son algunos de los asuntos que se abordarán en la cumbre, entrelazando perspectivas de representantes institucionales, sindicalistas, ‘think tanks’ progresistas u organizaciones del tercer sector.

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La última reunión del comité federal tuvo lugar el 5 de julio de 2025. Se centró en la crisis por el caso Santos Cerdán y entre las decisiones que se adoptaron fue su sustitución en la secretaría de Organización por Rebeca Torró, acompañada de otros cambios en la dirección así como la portavocía, al frente de la cual se situó Montse Mínguez. Asimismo, se aprobó un paquete de medidas internas de control anticorrupción, se pusieron en marcha canales para la denuncia ante casos de acoso sexual y se endureció el código ético para establecer como motivo de expulsión directa de militancia a quien solicite o consuma servicios de prostitución.