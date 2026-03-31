Tribunales
Mazón, tras el portazo de la jueza a su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar"
El expresidente valenciano, que ha abandonado momentáneamente el pleno tras conocerse la negativa de la magistrada, no aclara si recurrirá la decisión
Mateo L. Belarte
El portazo de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a la petición de Carlos Mazón de personarse en la causa de la dana ha pillado al expresidente valenciano en el pleno de las Corts, donde sigue siendo diputado autonómico. A los pocos minutos de conocerse la noticia, y tras consultar su móvil de forma incesante durante todo ese lapso, Mazón ha abandonado el hemiciclo, parece, en busca de un lugar más privado. Ha sido apenas un cuarto de hora el tiempo que se ha ausentado de su escaño.
El ex jefe del Ejecutivo regional, que antes sí se ha detenido ante los medios para explicar los motivos de su petición, no ha querido valorar la decisión de la magistrada y no ha aclarado si recurrirá. "No valoro el proceso, lo analizaremos y ya está", ha señalado al ser preguntado sobre sus próximos movimientos. Con una media sonrisa, ha insistido que una vez "analizado" el auto con su equipo jurídico "obraremos en consecuencia". Tampoco ha querido contestar sobre si la medida de la jueza le causa "sorpresa": "Vamos a analizarlo y lo vemos. Muchas gracias, muchas gracias", ha dicho antes de poner rumbo a un despacho de las Corts.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil vigila en Ibiza las guanteras por este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Los primeros turistas de la temporada en Ibiza: 'Aquí que llueva tanto no es normal, ¿no?
- Formentera sanciona con 150.000 euros a un restaurante por operar como discoteca sin licencia
- Fallece en Ibiza el arqueólogo Josep Maria López Garí, apasionado del mundo púnico y fenicio
- Pillado un hombre por pinchar las ruedas de al menos 14 coches en el mirador de es Vedrà en Ibiza
- No pisarán la cárcel tras ser pillados traficando con varias drogas en un hotel-discoteca de Ibiza
- Violencia en el fútbol base: la Policía Local de Ibiza interviene tras un nuevo altercado en la grada
- Can Bute, la casa de Ibiza que se anuncia en Idealista en primera persona y busca nuevo dueño