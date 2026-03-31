El Gobierno reforzará el escudo 'anticrisis' si se agrava la escalada de precios y presiona a las comunidades para activar ya medidas extra

El Gobierno ha puesto ya en marcha un plan integral ‘anticrisis’ para combatir los impactos económicos provocados por la guerra en Oriente Medio. Un paquete de medidas que se concentra muy especialmente en la aplicación de rebajas fiscales en combustibles, luz y gas y en el despliegue de ayudas especiales para los sectores más afectados, como transporte, agricultura, ganadería y pesca. El escudo ‘antiinflación’ lleva en vigor apenas una semana, pero desde el Ejecutivo se garantiza que se ampliará con más medidas si la guerra se prolonga y si la escalada de precios se agrava.

El equipo económico del Gobierno, ahora liderado por Carlos Cuerpo en su nueva condición de vicepresidente primero y como ministro de Economía, afronta la convulsión energética actual usando como espejo la actuación que ya desarrolló en la anterior crisis energética provocada por la invasión militar rusa sobre Ucrania. Entonces se desplegaron hasta siete grandes paquetes de medidas en una respuesta creciente frente a una crisis que se prolongó mucho más de lo esperado y fue por momentos mucho más grave de lo previsto.

“Tenemos tres meses por delante para ver el efecto tanto de la evolución de la guerra como del impacto de estas medidas. E iremos viendo efectivamente si es necesario ir ampliando o no este primer paquete de medidas”, confirmó Cuerpo este lunes en una entrevista con la Cadena SER. El primer plan ‘anticrisis’ se centra en aplicar rebajas fiscales en productos energéticos, y en un fortalecimiento de la vigilancia sobre gasolineras y sobre compañías de luz y gas para monitorizar la evolución de los precios en busca de abusos y para garantizar que se están aplicando enteramente las medidas ya aprobadas.

El Gobierno está monitorizando también la evolución de los precios de otros productos, especialmente los de los alimentos. “El peligro de esta subida de costes energéticos es que acaben repercutiendo en el resto de la cesta de la compra”, ha apuntado Cuerpo, confirmando que de momento no se ha visto como necesario actuar sobre los precios de los alimentos, pero que puede ser uno de los ámbitos en que podrían abordarse más adelante ampliar el paquete de medidas ‘anticrisis’, con el objetivo de seguir apoyando a hogares y a empresas de los sectores más afectados en función de la evolución del impacto económico de la guerra.

En paralelo, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha deslizado la disposición el Ejecutivo a adoptar nuevas medidas si la volatilidad de los precios y la incertidumbre sobre la evolución futura se agravan. “Tendremos que escalar las medidas como ya hicimos con la guerra de Ucrania, con especial atención a los sectores más afectados”, ha apuntado Aagesen en declaraciones a TVE. La vicepresidenta ha citado expresamente la posibilidad de plantear “nuevas actuaciones” en el caso del sector del transporte, que ya se ha beneficiado de un tratamiento especial con rebajas directas en el precio de los combustibles.

Presión a las CCAA

Antes de poner sobre la mesa nuevas medidas, el Gobierno quiere pasar el testigo a las comunidades autónomas y presiona para que desplieguen su propio paquete 'anticrisis'. El president de la Generalitat, Salvador Illa, se adelantó ya la pasada semana con medidas complementarias a las aprobadas por el Ejecutivo movilizando hasta 400 millones de euros. Este lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, selló con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, compensaciones específicas para el archipiélago. Coalición Canaria había llegado ya a un preacuerdo con el Ejecutivo, para dar su apoyo al decreto anticrisis, que se ha traducido en 15 millones, ampliables hasta 60 si se prolonga la guerra, por su pérdida en la recaudación del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).

Desde Ferraz avanzan que las comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Navarra, están trabajando en sus propios paquetes de medidas a nivel autonómico y las presentarán en los próximos días. Con todo, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, presiona para que se solicite la suspensión de las reglas fiscales, pudiendo así disponer de mayor margen presupuestario ante la crisis. Un extremo que por el momento descartan los Veintisiete. La coportavoz del PSOE, Enma López, reprochaba este lunes desde Ferraz tras la celebración de la ejecutiva federal socialista a las comunidades que todavía no han desplegado medidas propias. “El PP nos dice que vamos tarde, pero cuando vemos a sus comunidades autónomas resulta que ninguna ha aprobado absolutamente nada”.

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trataron en su reunión del pasado viernes en La Moncloa el plan anticrisis, con la petición de los nacionalistas vascos de convertir en “estructurales” las medidas relacionadas con los costes energéticos de la gran industria. Pradales puso también sobre la mesa la petición de que, de cara a próximos decretos, se reduzca el IVA del pescado y la carne del 10% al 4%.