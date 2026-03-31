Edmundo Bal: "No he vuelto a hablar, ni quiero, con Inés Arrimadas"

Edmundo Bal (1967, Huelva) sigue recordando su paso por la política con orgullo, casi con fascinación. Abogado del Estado de profesión, ocupó un escaño por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados entre 2019 y 2023; poco más de cuatro años en los que se concentraron lo mejor y lo peor de la política. La entrevista transcurre en un céntrico bar de la calle Serrano de Madrid, a los pies de las oficinas de la Abogacía del Estado, donde sacó plaza hace 33 años.

Durante el encuentro, un hombre de mediana edad se aproxima. "-Un placer, aquí un concejal de Ronda que durante cuatro años defendió la causa. -¿Sigues? -Qué va". Un apretón de manos que encierra historias de supervivientes, de quienes vivieron algo que ya no está. Ciudadanos desapareció de la vida política en 2023, tras la polémica decisión de no concurrir a las generales. El enérgico rechazo a aquella decisión le valió a Bal la expulsión del partido del que había sido voz en el Congreso y uno de sus principales motores. El dirigente volvió a su puesto en la Abogacía del Estado. Pero a día de hoy sigue defendiendo el proyecto que le terminó dando la espalda. "Fíjate, soy un expulsado de Ciudadanos y sigo hablando de él en primera persona", bromea.

"La desaparición de Ciudadanos es una de las causas de que la política sea así de 'Torrente', así de chusca y de mala calidad"

"La desaparición de Ciudadanos es una tragedia para la democracia", sentencia con cierta melancolía. Apunta a que la ausencia de una opción política de centro, que pueda hacer de bisagra en el arco parlamentario, ha engordado los extremos y alimentado la polarización. "Pedro Sánchez se ha podemizado, se ha radicalizado y Alberto Núñez Feijóo está en una competición con Vox", advierte. "Ahora que no hay un partido en el centro, nadie compite por ese electorado". La desaparición de Ciudadanos es para él "una de las causas de que la política actual sea así de Torrente, así de chusca y de mala calidad".

Una de las cosas que exhibe con más satisfacción son los acuerdos que alcanzó, a uno y otro lado del arco parlamentario. "Votamos a favor de los seis estados de alarma, lo cual me enorgullece enormemente", admite. Recuerda también su apoyo a la reforma laboral, que terminó aprobándose in extremis por un error de un diputado del PP. "Yolanda Díaz decía: 'No quiero que me votéis a favor'. Y yo le decía, "Pues te jodes". "Iban de super rojos y no querían nada con nosotros, que nos llamaban fachas". Una palabra que indigna al exdirigente: "No hay nada que me reviente más que me llamen facha, porque no soy facha, pero ahora se le llama así a todo el que no comulgue con ciertas cosas".

El político y Abogado del Estado Edmundo Bal, en Madrid. / Alba Vigaray / EPC

El precio personal

A su vuelta al ejercicio como abogado del Estado, ha podido aplicar y debatir sobre leyes que él mismo reformó. "En estos casos dices, joder, qué bueno, qué cosa más chula he hecho durante 5 años", admite con asombro. "Ha sido duro, por supuesto, tienes que pagar un precio personal tremendo, pero es acojonante para quienes llevamos trabajando en lo público toda la vida".

Hace apenas dos meses logró volver a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el mismo lugar que hace ocho años se convirtió, de forma involuntaria, en su particular trampolín a la política a finales de 2018. Fue un año después del llamado 'procés', por el que Catalunya puso urnas en las calles y declaró la independencia, y meses después de la moción de censura con la que Pedro Sánchez había llegado a Moncloa.

Edmundo Bal fue el abogado del Estado que redactó el escrito de acusación de los líderes del procés, y se convirtió en protagonista de un sonado choque con la jefa de la Abogacía, recién nombrada, Consuelo Castro, que le valió su cese en el puesto. "Me hicieron quitar los elementos de violencia contra la policía, que luego en el juicio se vieron claramente porque llevaban cámara en los cascos", rememora. "Y ahí dije: yo te hago el escrito, pero no lo firmo. No voy a poner mi firma en un escrito donde no se dice la verdad". Bal recuerda el contexto político de entonces, que marcó también su desenlace. "No es que fueran mentiras, sino que se parcelaba la verdad para evitar conflictos con quienes estaba llamando para formar gobierno. Ese era el tema".

"Hubiera sido muy fácil llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez en 2019, bastaba con renovar el pacto del abrazo"

Tras su sonado cese, llegó la llamada de Albert Rivera unos meses antes de las generales de abril de 2019. Bal llegó en un momento de auge para el partido, que logró 57 diputados; pero también fue testigo de aquella caída, cuando siete meses después, en la repetición electoral, quedaron reducidos a diez. "Ciudadanos y el PSOE hubieran sumado 180 escaños", rememora. "Hubiera sido muy fácil llegar a un acuerdo, bastaba con haber renovado el pacto del abrazo". Se refiere así al acuerdo reformista firmado por Rivera y Pedro Sánchez en 2016 para formar Gobierno, que no salió adelante por la falta de apoyo de Podemos.

"La deriva derechoide de Cs se consolida con Rivera porque cree, como todos los partidos nuevos, que va a poder dar el sorpasso al PP"

Para Bal, aquel fue el gran error que terminó por condenar a Cs a la irrelevancia. "Esta deriva derechoide se consolida con Rivera porque cree, como todos los partidos nuevos, que va a poder dar el sorpasso al PP, lo cual es inviable". Pero aquel no fue el único: "Otro error fue darle al PP todo el poder autonómico", admite. "Nosotros creamos a Isabel Díaz-Ayuso", se lamenta, desde la perspectiva de los años. "Teníamos que haber pactado con Ángel Gabilondo,". En 2021, Bal se enfrentó a Ayuso en las urnas y obtuvo 130.000 votos y un 3,7% de las papeletas, sin llegar a obtener escaño.

Bal presume de la limpieza que abanderaba su partido: "Echamos a un presidente de la Región de Murcia [Pedro Antonio Sánchez] y a una presidenta de la Comunidad de Madrid [Cristina Cifuentes]", zanja.

Sobre los casos de corrupción que han saltado en la última legislatura y que implican al exministro José Luis Ábalos, Bal se muestra tajante: "Es absolutamente imposible que Cs estuviera en un Gobierno con un tipo como Ábalos. Absolutamente imposible. O se va él, o me voy yo. No hay más", defiende. "Porque Sumar también va de partido anticorrupción, pero sigue en el Gobierno".

"Es absolutamente imposible que Cs estuviera en un Gobierno con un tipo como Ábalos. Absolutamente imposible. O se va él, o me voy yo. No hay más"

Vetos al PSOE

Después de la dimisión de Rivera tras los malos resultados, Inés Arrimadas toma las riendas de un partido con 10 diputados. En ese periodo, con él como portavoz parlamentario, Cs llegó a acuerdos con todas las formaciones, incluido Podemos o el PSOE. "Hasta que en un momento determinado Arrimadas nos da una directriz: "A todo lo que presente el PSOE, enmienda a la totalidad." Y yo le digo: 'No, porque si me dices eso es que no puedo negociar nada", revive Bal. "Ahí empezó todo. Ahí empezó el desastre", continúa, apuntando el inicio de un largo pulso con la dirección.

A finales de 2022, optó a liderar el partido tras una importante sangría de afiliados pero perdió frente a la candidata apoyada por Arrimadas, Patricia Guasp. La nueva dirección optó por no concurrir a las generales de 2023. ¿El objetivo? "No robarle ni un voto a la derecha".

El político y Abogado del Estado Edmundo Bal, en Madrid. / Alba Vigaray / EPC

El declive final de Cs se debió a lo que Bal describe como una "estrategia de supervivencia" por parte de algunos dirigentes, que "dinamitaron el partido desde dentro". Tras su salida de la política ha estado con Rivera o con Begoña Villacís, pero muestra claramente su rechazo hacia la exlíder del partido. "No he vuelto a hablar, ni quiero, con Inés Arrimadas, ni con Guillermo Díaz, ni desde luego con Adrián Vázquez, hoy eurodiputado del PP".

"Algunos dirigentes de Cs tenían pactados sus puestecitos si Feijóo ganaba el 23 de julio y no logró formar gobierno"

"Algunos tenían pactados sus puestecitos si Feijóo ganaba el 23 de julio y al final no logró formar gobierno", se lamenta. "Yo defendía que el barco no se hundía, que había que repararlo y salir a navegar de nuevo. ¡Coño, que teníamos una misión!". Su apuesta era volver a presentarse seleccionando las provincias donde tenían alguna opción. "Imagina que hubiéramos conseguido seis. Tal como está el Congreso, podríamos gobernar el país".

Imagen de enero de 2023 de Edmundo Bal e Inés Arrimadas en el Congreso. / JOSÉ LUIS ROCA / EPC

Tras su salida de la política, impulsó junto a otros exdirigentes la plataforma Nexo, que nació como un posible germen de una opción política. Una organización “ya montada, funcionando y con gente y nutrida de ideas” que apela al "centro radical" y que podría convertirse en una plataforma electoral. Una posibilidad que no contempla a corto plazo, pero que Bal sitúa en un momento concreto: "Cuando el PP gobierne con Vox y se vea lo que es realmente Vox".

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Pese a todo, Bal mira el futuro con esperanza. "Soy optimista casi como una especie de enfermedad”. Aunque el exdirigente dice "no cerrar puertas" para volver a la política, señala que su papel debería ser "ayudar a otros" que quieran empujar. A su juicio, “hay luz al final del túnel”, aunque no a corto plazo, y será necesario “tener paciencia”. "Antes o después va a volver a haber esa fuerza del centro capaz de conseguir acuerdos y consensos. Estoy convencido".