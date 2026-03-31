Anticorrupción aporta al juicio de Kitchen nuevos correos entre Villarejo y el número 2 de Interior con Rajoy: "Me dejaste tirado...ya me cansé"

"Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti… (...) porque vuestra debilidad le ha dado alas a sus maniobras". Estos reproches figuran en un correo con fecha de 13 de noviembre de 2016 que el ex comisario José Manuel Villarejo envió a Francisco Martínez, secretario de Estado Seguridad hasta ese momento, que ha sido aportado por el fiscal Anticorrupción César de Rivas de cara al juicio que se celebrará a partir del próximo 6 de abril contra ambos y el exministro Fernández Díaz por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas (caso Kitchen).

"Me dejaste tirado", "después de tanta espera… tengo que decirte que ya me cansé", agrega Villarejo para recordarle a Martínez que no ha dado respuesta a varios requerimientos que le realizó en relación con el acceso a su jubilación, y que profundizan en los indicios sobre la relación que unía a ambos con operaciones policiales supuestamente irregulares, como habría sido la que afectó a Bárcenas y su familia.

La documentación aportada con fecha del pasado jueves, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye este correo que Villarejo remitió a Martínez con copia a otro de los procesados, el que fuera número 2 de la Policía Nacional Eugenio Pino junto a otros documentos que según el fiscal De Rivas se entregan ahora "sin perjuicio de las explicaciones oportunas en el momento correspondiente y a los efectos de que se pueda dar traslado a las partes" en el marco del trámite de cuestiones previas con las que dará comienzo la vista oral el próximo lunes.

Se añaden otros correos "sobre la jubilación" de Villarejo y operaciones en las que habrían participado este comisario en el marco de las operaciones de la que se ha venido a denominar "policía patriótica". La Fiscalía aporta igualmente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por defraudación tributaria contra el propio Bárcenas en noviembre de 2024 en relación con la reforma de la sede nacional del PP.