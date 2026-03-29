Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "España actúa con coherencia y no renuncia a sus principios"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo el 'No a la guerra' como expresión de "memoria, dignidad y compromiso" del país, en una carta enviada a la militancia del partido en la que denuncia la escalada bélica en Oriente Medio y subraya que España mantiene una posición "coherente y firme" en defensa de la paz.

"España puede decir algo que no todos pueden decir: que habla claro, que actúa con coherencia y que no renuncia a sus principios. Hoy hay mucha gente que se siente orgullosa de nuestro país. Y ese orgullo también es vuestro. Porque cuando España dice "no a la guerra", no habla solo un Gobierno. Habla una sociedad. Habla una historia. Habláis vosotros", ha señalado Sánchez en la misiva.

En el texto, Sánchez recuerda que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, provocando que el régimen de los ayatolás respondiese atacando a países de su entorno "en una espiral de inestabilidad que no ha hecho sino crecer y amenazar a toda la región, y al planeta en su conjunto".

"Llevamos un mes de guerra abierta en Oriente Medio: más de 2.000 vidas perdidas, cuatro millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, cadenas de suministro rotas, el precio del petróleo y el gas disparados y una crisis alimentaria cerniéndose en el horizonte", ha lamentado.

Sánchez destaca que España tuvo una posición "clara" desde el principio y defendió el "no a la guerra", una lema que aprendió hace 23 años cuando "un Gobierno da la espalda a su gente y se pliega" ante los intereses de otros países. "Pero, sobre todo, aprendí lo que pasa cuando un pueblo entero se levanta con valentía y decoro. Cuando millones de personas llenan las calles para decir "no en mi nombre". Yo estuve allí. Y muchos de vosotros también. En aquellas calles forjamos algo que nos acompaña hasta hoy: la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción. No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia", ha manifestado.

El presidente del Gobierno contrapone la actitud del PSOE con la de otros partidos, a los que reprocha "dudar cuando hay que ser firmes" o los que "se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido", y subraya que los socialistas "saben de qué lado están".

"Cuando los socialistas estamos en el Gobierno, actuamos en consecuencia. Nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya. Y conviene decirlo también con toda claridad: no todos están en ese lugar", ha ensalzado.

En este sentido, pone en valor el paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a los efectos de la crisis aprobado este pasado jueves en el Congreso, que ha descrito como "el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea", con una inversión destinada a proteger a "20 millones de hogares y tres millones de empresas" de las consecuencias de la guerra. "Mientras defendemos la paz fuera, protegemos a nuestra gente dentro", recalca Sánchez.

Por último, asegura que este momento social es uno de esos por los que está en política y agrega que está "profundamente" orgulloso de ser el secretario general del PSOE y representar a una militancia "que no se esconde, que no falla y que siempre está donde tiene que estar".

Noticias relacionadas

"Estamos aquí para defender la paz, para proteger a la gente y para estar del lado correcto cuando más importa", si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden", ha concluido.