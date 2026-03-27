Condena
Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, en libertad tras pasar en prisión más de 12 años
El juez de vigilancia penitenciaria ha aprobado la libertad condicional anticipada para el expolítico del PP al haber cumplido más de dos terceras partes de la condena
EFE
El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha decidido poner en libertad a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, tras haber cumplido más de dos terceras partes de su condena, cuyo límite de cumplimiento era 18 años.
En un auto cuyo contenido ha adelantado El País y al que ha tenido acceso EFE, el juez José Luis Castro ha concedido al que fuera secretario de Organización del PP gallego la libertad condicional anticipada después de haber pasado en prisión más de 12 años, los tres últimos en tercer grado.
En una resolución apoyada por la Fiscalía, el juez tiene en cuenta "el escaso riesgo de reincidencia" de Crespo, la antigüedad de los hechos, que se remontan a 2009, y "el tiempo de cumplimiento efectivo" en prisión.
Valora además "la conducta normalizada durante la condena", "el buen uso del régimen abierto", que Crespo desarrolla actividad laboral en el exterior, que está haciendo frente a los pagos de la responsabilidad civil a través de embargos y pagos mensuales de 100 euros y que "cuenta con apoyo familiar vinculante y positivo".
Con todas esas consideraciones, el magistrado entiende que "existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la junta de tratamiento", de modo que se cumplen todos los requisitos para otorgarle el último grado de cumplimiento de la pena.
La puesta en libertad no será efectiva inmediatamente, sino cuando el auto firmado este viernes sea firme, cosa que ocurrirá dentro de cinco días si, como es previsible, no se presentan recursos contra él.
El auto establece además las obligaciones que deberá cumplir Crespo hasta la extinción completa de la pena, en 2031, como fijar un domicilio de residencia y comunicar cualquier cambio del mismo al juzgado, ser objeto de un seguimiento por parte del centro donde hasta ahora permanecía en régimen de semilibertad y a pedir autorización para cualquier desplazamiento.
Empresario y exdirigente del Partido Popular, Pablo Crespo Sabarís (Pontevedra, 1960) es el considerado número dos de la trama Gürtel.
Tras desempeñar diversos cargos de confianza en el PP gallego, en 1996 fue nombrado secretario de Organización del PP en Galicia, puesto que ocupó hasta 1999. Entre 1997 y 1998 fue asimismo diputado por Pontevedra.
Relacionadas con la Gürtel, Crespo acumula varias condenas por diversos casos de corrupción relacionados con adjudicaciones, contrataciones irregulares y delitos fiscales, aunque la principal fue dictada en 2018 y le supuso 37 años y 6 meses de prisión dentro de la pieza conocida como 'primera época de Gürtel' (de las tres en las que se dividió el caso).
La pena fue rebajada en 2020 por el Tribunal Supremo a 36 años y ocho meses.
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