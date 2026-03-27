Carlos Cuerpo, el ministro con acento extremeño

Levantarse siempre con el pie derecho. No dejar espacio al azar cuando se puede trabajar más. Hacerse imprescindible. Ser íntegro. Es el manual de vida que el ministro Carlos Cuerpo dejó en la Universidad de Extremadura (Uex), cuando, en junio de 2025, ejerció como padrino de cinco promociones. Entre todas esas ideas, una especialmente reveladora: "Ejercer de extremeños, sin complejos y sin límites". Y una última recomendación: "Sobre todo, ser felices. Por vosotros, pero también por quienes os han traído hasta aquí".

Entonces, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) era ministro de Economía. Hoy ostenta la vicepresidencia primera del Gobierno y, con su perfil técnico e imagen de solvencia tranquila, se proyecta como una de las figuras clave en la fase final de la legislatura. El ascenso no solo consolida su posición en la Moncloa, también coloca en primer plano institucional al ministro mejor valorado por los españoles, que sigue presentándose como un extremeño que quiere no ser la excepción en su tierra.

El "orgullo" del PSOE

Numerosos dirigentes del PSOE de Extremadura han mostrado en redes sociales su "orgullo" por el ascenso de Cuerpo: el presidente de la gestora y delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y los dos candidatos a la secretaría general, Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina, entre ellos. "Es un orgullo para todos nosotros", ha señalado la portavoz socialista, Piedad Álvarez.

En declaraciones recogidas por Efe, Álvarez ha destacado la importancia de que un extremeño ostente la vicepresidencia del Gobierno y le ha deseado aciertos en su gestión. Afirma que "lo va a hacer igual de bien" que su antecesora, María Jesús Montero.

Reacciones desde el PP

También se han pronunciado el PP y la propia Junta de Extremadura. El consejero de Economía en funciones, Guillermo Santamaría, ha enviado su enhorabuena a Cuerpo, con el deseo que esta nueva designación permita impulsar las "grandes demandas" de Extremadura. Entre ellas el despliegue de Red Eléctrica, el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz o la cobertura de la "deuda histórica" en infraestructuras para que la comunidad autónoma "siga desarrollándose industrialmente y generando riqueza y empleo".

Más crítico se ha mostrado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por el extremeño Carlos Cuerpo para "no señalar a ningún sucesor" e "intentar seguir él". En una entrevista en Telecinco recogida por Efe, Bendodo ha considerado que el mensaje es claro: "Detrás de mí nadie, después de mí nada", ha asegurado tras hacer hincapié en el perfil técnico y no político de Carlos Cuerpo.

De la Uex a la Moncloa

Nacido en Badajoz en 1980, Cuerpo se licenció en Economía en la Universidad de Extremadura en 2003, cursó después un máster en la London School of Economics y completó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado en 2008, el más alto nivel de la Administración, y fue encadenando responsabilidades en el Ministerio de Economía, la Comisión Europea, la AIReF, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y la Secretaría General del Tesoro antes de ser nombrado ministro a finales de 2023.

Desde este viernes que ha prometido el cargo ante el Rey Felipe VI, figura ya oficialmente como vicepresidente primero y ministro de Economía. "Es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país", ha sostenido Sánchez, que también destaca del extremeño su solvencia, su honestidad, su profundo conocimiento de la Administración pública y su europeísmo.

El vicepresident primer del Govern central i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i el nou titular d'Hisenda, Arcadi España, amb el rei Felip VI al palau de La Zarzuela / Pool

La huella extremeña

En el relato de Carlos Cuerpo aparece de forma recurrente su raíz extremeña. La Moncloa lo presenta como nacido en Badajoz, pero parte de su infancia transcurrió entre Valle de la Serena (donde sus abuelos tenían una tienda de ultramarinos) y Suiza. Sus padres, Gregorio Cuerpo y Manuela Caballero, eran profesores de enseñanza secundaria, lo que le permitió conocer desde pequeño un entorno internacional y dominar el idioma inglés.

Su historia encaja bien en una comunidad acostumbrada a ver marcharse a buena parte de sus jóvenes mejor formados: según sus propios datos, en los últimos 25 años Extremadura ha perdido más de 35.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que han tenido que salir en busca de oportunidades. Él mismo hizo el camino de salida hacia centros de excelencia y las instituciones europeas, pero conserva un discurso público en el que Extremadura aparece como un lugar al que volver y dar centralidad.

En numerosas ocasiones ha verbalizado su idea de región para Extremadura, de la que habla no como una comunidad a compensar, sino como un territorio que debe jugar un papel destacado en la nueva economía por su posición estratégica, la producción de energía limpia, su potencial logístico y por la necesidad de retener capital humano. "Es el momento de Extremadura dentro de España y dentro de la Unión Europea", defendió el año pasado en un acto electoral en Cáceres.

Alumno honorífico

La propia Uex lo ha incluido este 2026, junto a María Guardiola, entre los primeros Alumni Honoríficos de la institución. En la gala celebrada en marzo en el campus pacense, el ministro agradeció el acompañamiento recibido en su trayectoria y subrayó el peso que han tenido su familia y las instituciones públicas en su camino. "Este tipo de reconocimientos suele verse como un mérito individual de aquel que lo recibe, pero no es verdad", dijo Cuerpo en un discurso en el que rechazó la meritocracia porque borra todo lo demás que no sea al individuo.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, durante su intervención en el Paraninfo de la UEx en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

En la que ha sido su última visita a Extremadura, el ministro leyó unas líneas de Luis Landero, el escritor alburquequeño, en las que hacía referencia a unas palabras sobre un padre que quería que su hijo fuera abogado para "volver a casa como triunfador" haciendo evidente las aspiraciones y preocupaciones de los padres. En este sentido, el ministro destacó las piedras que compusieron su camino: "Yo no me lo gané, me vino dado", señaló en referencia al trabajo de su familia y las estructuras que le han permido ascender.

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Carlos Cuerpo no procede de ninguna federación socialista, no ha hecho carrera orgánica en el PSOE y tampoco responde al molde clásico del dirigente territorial, lo que no impidió que su nombre llegara a sonar en las quinielas cuando María Guardiola decidió adelantar las elecciones autonómicas ante las dudas de que Miguel Ángel Gallardo, por su situación judicial, fuera el candidato socialista más idóneo a la presidencia de la Junta.