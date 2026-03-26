El PP sobre el nombramiento de Cuerpo: "El principal enemigo de Yolanda Díaz le adelanta por la derecha"

El Partido Popular (PP) valoró a través de un comunicado a los medios los cambios en el Gobierno anunciados este jueves por Pedro Sánchez, que sustituye a María Jesús Montero con el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero, y con Arcadi España como nuevo titular de Hacienda. Génova comienza diciendo que "el único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno". A continuación, considera que el anuncio supone "continuismo y más sanchismo" y lamenta que Sánchez haya "perdido la oportunidad de cesar a la ministra del apagón y al ministro de Adamuz", en referencia a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagensen, y al responsable de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, el ascenso de Cuerpo a número dos del Ejecutivo lo lee así el primer partido de la oposición en clave interna de la coalición entre el PSOE y Sumar: "Ha elegido a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, a la que envía a perder a Andalucía. La otra castigada es la vicepresidenta segunda: Yolanda Díaz ve cómo su principal enemigo dentro del Consejo de Ministros le adelanta por la derecha".

Pero además de esa consideración, que se antoja cuasi elogiosa para Cuerpo, los populares le vinculan con el caso por el que está imputada la mujer del presidente, Begoña Gómez: "Quizá el principal mérito de Cuerpo para alcanzar la Vicepresidencia Primera haya sido enfrentarse a los ministros de Sumar y facilitar, a través de Red.es, que se eliminara la huella digital de Begoña Gómez en 2024 tras su imputación, tal y como ha admitido recientemente el encarcelado José Luis Ábalos".

No se queda atrás Génova en cuanto a invectivas contra el nuevo responsable de Hacienda, Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, a las órdenes de Ángel Víctor Torres, y en su día consejero de la Generalitat valenciana cuando la presidía el socialista Ximo Puig. "Antes de ser la mano derecha de Ángel Víctor Torres, el principal contratista de Koldo, fue jefe de gabinete y consejero de Ximo Puig, el president de la Comunidad Valenciana que los electores echaron tras conocerse los casos de corrupción de su entorno familiar más cercano", afirman sobre España, al que le reprochan también, de manera casi preventiva, su posición sobre financiación autonómica. "Atacó en el pasado la inversión estatal en comunidades autónomas gobernadas por el PP, por lo que intuimos cuál va a ser su modelo de financiación autonómica", afirma el PP sobre el nuevo ministro.

Noticias relacionadas

Como conclusión, el PP asegura: "El vicepresidente Cuerpo y el ministro de Hacienda van a tener difícil igualar en ineficacia a María Jesús Montero, pero desgraciadamente ya sabemos que con el Gobierno de Sánchez todo es posible".