Convalidación Congreso
El PP anuncia la abstención al decreto de ayudas tras casi una semana de incertidumbre
"Están a tiempo de rectificar", dicen en las filas populares al Gobierno para que incluya entre las nuevas medidas la deflactación del IRPF
El Partido Popular (PP) se abstendrá finalmente a la votación del decreto de ayudas por la guerra de Irán, que incluye entre otras medidas la rebaja al 10% del IVA de los carburantes.
En comunicado, Génova insiste en que es “insuficiente” y que debería incluir la deflactación de la tarifa del IRPF. “Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra”, asegura el texto, horas antes de que se produzca la votación de la convalidación del decreto en el pleno del Congreso.
Pero como "recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra". De esta manera despejó este jueves el Partido Popular el sentido de su voto horas antes de que se inicie el debate en el Congreso del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada para paliar las consecuencias sociales y económicas de la crisis derivada por el conflicto bélico en Oriente Próximo.
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