La salida de Montero deja a Robles, Marlaska y Planas como los tres únicos ministros del primer Gobierno de Sánchez

La salida del Gobierno de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante los “próximos días” para concurrir como cabeza de lista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo dejará a Pedro Sánchez sin una de sus principales piezas. Montero formaba parte junto a Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura) del cuarteto de ministros que resistían como escuderos de Pedro Sánchez desde su primer Gobierno en junio 2018. Ahora serán solo tres ministros socialistas los únicos que han estado siempre al lado del jefe del Ejecutivo.

Poco después de iniciarse esta legislatura ya se produjo la marcha de Nadia Calviño, para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), otro de los pesos pesados que habían acompañado a Sánchez desde su primer gobierno. Luego fue Teresa Ribera, también perteneciente a aquel primer Gabinete, quien dejó la vicepresidencia tercera para saltar a la Comisión Europea. Esta última formó parte de su ‘gobierno en la sombra’ cuando Sánchez era el líder de la oposición al gobierno de Mariano Rajoy.

De este equipo asesor como ensayo a un futuro gobierno socialista, en el que estuvieron perfiles como Josep Borrell (Exteriores), Meritxell Batet (Política Territorial) o Magdalena Valerio (Trabajo), a día de hoy solo Robles se mantiene en el Consejo de Ministros.

La crisis de Gobierno de 2021 supuso una amplia remodelación en la que abandonaron el Ejecutivo algunos de los principales colaboradores de Sánchez desde sus inicios en Moncloa. Entre ellos la que había sido su número dos, Carmen Calvo, ahora en el Consejo de Estado, y el ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, además de su jefe de gabinete, Iván Redondo. En esta profunda crisis de Gobierno también fueron sustituidos los ministros de Exteriores, Arancha González Laya, Justicia (Juan Carlos Campo), Ciencia (Pedro Duque), Educación (Isabel Celáa) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura y Deportes).

La salida de Calvo redujo las vicepresidencias de cuatro a tres, con una de ellas siempre para el socio minoritario de la coalición. Al núcleo duro del jefe del Ejecutivo pasaron a incorporarse Félix Bolaños, como ministro de Presidencia primero e incorporando la cartera Justicia después, y desde esta legislatura el titular de Transportes, Óscar Puente.

El presidente del Gobierno se ha reservado en lo que va de legislatura el comodín de una crisis amplia de Gobierno, limitándose a cambios puntuales. En total, se han producido cuatro remodelaciones, de pieza por pieza.

Se trata de las obligadas por la salida de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones; del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España; de la de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y de la de ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para ser la candidata del PSOE en las elecciones aragonesas.

Cambios en la dirección del PSOE

Si a nivel de Gobierno el actual Consejo de Ministros poco se parece con el primero de Sánchez tras la moción de censura de junio de 2018, a nivel orgánico en la ejecutiva federal del PSOE sucede lo mismo. De la primera dirección de Pedro Sánchez solo Iratxe García se mantiene al frente de la secretaría para la Unión Europea.

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De la ejecutiva de 2017, cuando Sánchez recuperó la secretaría general enfrentado a todo el aparato y compuso una dirección a su medida, se mantienen tres dirigentes. Se trata de la presidenta del partido desde entonces, Cristina Narbona, el ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.