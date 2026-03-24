El PP perfila una campaña de centro, con 'marca Juanma', acento andaluz y distancia de Madrid y Vox

El próximo jueves, en la Fundación Cajasol de Sevilla, Juanma Moreno participará junto a Felipe González en un acto incluido en un ciclo sobre la duquesa de Alba con motivo del centenario de su nacimiento. No será la primera imagen del presidente andaluz con el expresidente socialista. Esa sintonía simbólica forma parte desde hace tiempo del repertorio político de Moreno, igual que la reivindicación de la bandera andaluza o de figuras como Alejandro Rojas Marcos. En el PP interpretan esos guiños como parte de una estrategia que refuerza su anclaje andaluz y su perfil centrado. Sobre esos elementos ha construido Moreno su liderazgo y, según su entorno, pretende volver a hacerlo en la próxima campaña.

María Jesús Montero ya apuntó en una entrevista con Jordi Évole que le gustaría compartir un mitin de campaña con Felipe González, por lo que representa en Andalucía y en España, pese a sus críticas a Pedro Sánchez. De momento, Moreno se le ha adelantado. No se trata de un acto de campaña, pero su coincidencia con el clima preelectoral le otorga una evidente lectura política.

Los mismos pilotos que en 2022

El equipo de campaña del PP andaluz estará integrado, en lo esencial, por los mismos perfiles que pilotaron la mayoría absoluta de 2022. El guion que manejan apenas cambia, aunque incorpora ahora un elemento adicional: la estabilidad que, a juicio de los populares, aporta un Gobierno con cuatro años de mayoría absoluta, cuatro presupuestos consecutivos y una evolución económica y del empleo que el partido reivindica. En el PP, también en sectores del PSOE, admiten que Moreno ha consolidado un perfil moderado, transversal y reconocible, capaz de retener voto propio y atraer apoyos de otros espacios. Incluso hay socialistas que ven similitudes con el perfil sosegado de Manuel Chaves, que fue 19 años presidente de la Junta.

Cuando Génova intervino en las negociaciones autonómicas con Vox mediante un documento marco y contactos directos con Santiago Abascal, en el entorno de Moreno marcaron distancias con claridad: “De Despeñaperros para abajo, no”. En el PP andaluz sostienen que Moreno dispone de margen propio dentro del partido, aunque subrayan también su lealtad a Feijóo, a quien el presidente andaluz recuerda haber empujado a dar el salto a Madrid tras la caída de Pablo Casado. Otra cosa, admiten en privado, es que el ruido político de Madrid les perjudique. En esa lógica, cuanto menos protagonismo tengan otros dirigentes nacionales del PP en la campaña andaluza, mejor para Moreno.

Moreno ha cultivado una imagen de moderación frente al tono bronco de la política nacional. Ahí encaja también el título de su libro, Manual de convivencia, como una réplica al Manual de resistencia de Pedro Sánchez. El presidente andaluz intenta evitar que el clima del Congreso se traslade a la campaña autonómica, aunque al mismo tiempo sitúa con frecuencia a Sánchez como principal antagonista político. Esa tensión será difícil de esquivar, más cuando el jefe del Ejecutivo se va a implicar de lleno en Andalucía para respaldar a María Jesús Montero.

"No esperéis sorpresas", resumen en el PP andaluz. Los populares parten de una premisa conocida: las elecciones andaluzas se ganan en el centro, y ahí volverán a situarse. Feijóo participará en la campaña, pero no ocupará el foco principal. En el equipo de Moreno insisten en que la ‘marca Juanma’ tiene en Andalucía más tirón que las siglas del partido, de ahí que la estrategia vuelva a apoyarse en su liderazgo y en un perfil más personal que ideológico. La oposición tratará precisamente de romper ese marco y convertir la campaña en un examen de gestión, con especial atención a la sanidad y a los servicios públicos, donde ven importantes déficits. En la izquierda asumen que su reto pasa por erosionar la imagen de eficacia y moderación que el PP atribuye a Moreno.

El partido de Andalucía

Durante años, el PP asumió que el PSOE partía con ventaja en Andalucía porque muchos votantes identificaban a los socialistas como el partido que mejor defendía los intereses de la comunidad. El primer logro político de Moreno fue romper esa barrera. El segundo, neutralizar la desventaja histórica de una derecha que no apoyó el autonomismo andaluz, incorporando con naturalidad símbolos y referencias del andalucismo. El tercero, atraer a votantes desencantados del PSOE. El cuarto, marcar distancia con Vox. Y el quinto, presentarse como garantía de estabilidad y convivencia.

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En el PP defienden que más vale bueno conocido y ese será de nuevo el argumentario de campaña. Ya ignoraron a Vox en la campaña de 2022. Durante quince días Moreno se negó a decir si iba a pactar, como había hecho en 2018, con el partido de Abascal para reeditar el Gobierno en Andalucía. En cada respuesta apelaba al voto útil e ignoraba las embestidas de Vox, que hicieron un campaña dura contra Moreno, tal y como perfilan ahora. No se sabe si leen bien y el momento de 2026 es como el de hace cuatro años. En el PP tienen claro que los experimentos, mejor con gaseosa. Si pudieran abrir ya las urnas y prescindir de la campaña, lo harían.