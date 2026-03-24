Actividad parlamentaria
El Congreso cita a los CEO de Endesa, Naturgy e Iberdrola para investigar el apagón de hace un año
Bogas acudirá a la Cámara Baja el 20 de abril para la primera sesión de la comisión
Casi un año después de que España viviera un apagón total, el Congreso arrancará la comisión de investigación sobre el apagón del 28 de abril del pasado año. Los primeros comparecientes serán los CEO de Endesa, Naturgy e Iberdrola que tendrán que acudir a la Cámara Baja a partir de mediados del próximo mes para hacer frente a los interrogatorios de los diputados. Entre las peticiones de los partidos también estaban las comparecencias de la presidenta de Redeia (anteriormente Red Eléctrica Española), Beatriz Corredor, o la de la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, entre otros.
Con algo de retraso -la comisión fue aprobada en mayo de 2025-, los partidos del bloque de la investidura han dado el visto bueno a un primer listado de comparecientes que deja clara cuál será la línea de investigación. Las primeras sesiones estarán destinadas a interrogar al consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas; el CEO de Naturgy, Francisco Reynés Massanet; y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.
Está previsto que el primero en comparecer sea Bogas, el 20 de abril, a 8 días del primer aniversario del apagón. Será a partir de las 17:00 horas cuando desfile por los pasillos de la Cámara Baja para encarar las preguntas de los parlamentarios. Lejos de las comparecencias que se producen en las comisiones ordinarias, el modelo que se seguirá es el de interrogatorio, con 20 minutos para que cada partido pueda hacer todas las preguntas que desee.
Su gemelo
Este órgano tiene su gemelo en la comisión de investigación que puso en marcha el Senado, con la mayoría del PP, para investigar lo ocurrido el 28 de abril del pasado año. Sin embargo, esta comenzó sus trabajos en julio de 2025 y han pasado ya varios comparecientes, la mayoría de perfil técnico. No obstante, los populares elevaron el perfil de esta comisión este lunes, cuando citaron a declarar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.
En esta comparecencia, explicó que antes de apagón no se había producido "ningún aviso, ninguna alerta, ni ninguna señal" de que pudiera ocurrir un cero eléctrico en España y defendió que "con los elementos regulatorios y normativos y con los mecanismos existentes no debería haber ocurrido lo que ocurrió". Antes que ella, la semana pasada fue la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, quien acudió a la Cámara Alta para proponer cargar con 42 millones la factura de la luz para pagar a las eléctricas por la reposición del día del apagón.
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