Tras la crisis diplomática
Albares viaja a Argelia en plena escalada energética por la guerra en Oriente Medio
El ministro confirma así el deshielo con Argel tras el conflicto diplomático por su acercamiento a Marruecos.
Albares se jacta de que el comercio se ha triplicado con Argelia, pero obvia que crece casi desde cero tras las represalias argelinas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, confirmó este martes su desplazamiento, este jueves y viernes, a Argelia, a las ciudades de Argel y de Oran. "Argelia es un país vecino, un socio estratégico, un amigo de España con el que compartimos fuertes intereses comunes, en primer lugar el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo"
Así lo trasladó Albares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una intervención en la que apuntó que el comercio entre España y Argelia "crece exponencialmente cada año". "El año pasado 2025 triplicamos las exportaciones con respecto al año anterior, que ya fue un año de cremento fundamental y representa el mejor resultado de nuestras exportaciones desde el año 2019", expuso.
Destacó que "por supuesto" esta visita se produce por el "contexto actual" y se desplaza hacia "un suministrador de gas de primer orden y fiable". "Eso es lo más importante", afirmó, porque hay "crecientes lazos humanos y culturales como prueba la presencia del Instituto Cervantes en ese país y del interés por nuestra lengua."
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