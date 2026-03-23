El PP se querella contra Tezanos por "manipular" los sondeos del CIS

El Partido Popular (PP) se querellará contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "manipular" los sondeos electorales del centro, como explicó este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra.

En la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del comité de dirección de los populares, Gamarra comenzó su intervención arremetiendo contra Tezanos, militante del PSOE y antiguo miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, por a su juicio elaborar encuestas encaminadas a defender el interés político de los socialistas y del presidente del Gobierno.

La vicesecretaria del PP habló de "corrupción" en el instituto demoscópico público, algo que argumentó así: "Hace ocho días hubo elecciones en Castilla y León, y una vez más lo que hizo el CIS fue subestimar a la derecha, subestimar la intención de voto al Partido Popular y, cómo no, sobreestimar al Partido Socialista. A la derecha cinco puntos menos, a la izquierda siete puntos más. Dos días después de estrellarse el CIS publica un sondeo nacional, en el que lo dice es que Pedro Sánchez saca ocho puntos a Alberto Núñez Feijóo. Hoy, una empresa encuestadora privada dice exactamente lo contrario. Esto es lo que viene ocurriendo durante los últimos años", concluyó Gamarra.

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La ex secretaria general del primer partido de la oposición vinculó esta cuestión a la "degradación del sanchismo", que según calificó es "desconocida en todas las etapas democráticas". Para Gamarra, el CIS "ha dejado de ser un organismo público al servicio de los españoles para convertirse en un instrumento público al servicio de Pedro Sánchez". Algo que motivó, como recordó Gamarra, la creación de una comisión de investigación en el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. Remitiéndose a las conclusiones de dicha comisión, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP concluyó: "Hay indicios de la utilización de una institución pública como es el CIS para alterar la formulación de la voluntad de los ciudadanos, y con ello, evidentemente, influir en los resultados electorales. Y esto no lo podemos normalizar", sentenció.