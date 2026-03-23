Juanma Moreno acelera los planes en Moncloa y el PSOE con las elecciones el 17 de mayo: "Es muy pronto"

El anuncio de Juanma Moreno de convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 17 de mayo ha pillado por sorpresa este lunes al Palacio de la Moncloa y a la sede federal del PSOE. "Es muy pronto", reconocen dirigentes socialistas, a tenor de que las fechas que se barajaban para la llamada a las urnas eran el último domingo de mayo (31) o en el domingo 17 de junio. Por eso hay quién en Moncloa que hace la lectura de "cierta ansiedad" por parte del presidente andaluz.

Conscientes en las filas socialistas de que la batalla en Andalucía es una contienda "difícil", la decisión de Moreno acelera los planes y ahora está por ver qué hará Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno debe acometer una remodelación de su gabinete para que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se centre en su labor de candidata del PSOE para la Junta de Andalucía. Una labor en la que siempre ha dicho que se centaría y dejaría el Ejecutivo cuando el presidente andaluz convocase las elecciones.

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