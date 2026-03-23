Chivite advirtió a Illa de la complejidad de recaudar todo el IRPF: "Salvador, nuestro modelo no es la alegría"

La socialista María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, advirtió a Salvador Illa en persona de la complejidad técnica y el riesgo político que supone recaudar la totalidad del IRPF. El compromiso para ganar capacidad en la recaudación de impuestos es uno de los puntos del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC y se ha convertido en una piedra en el zapato para las dos formaciones. De la promesa de ponerlo en marcha en marcha en 2026, al aplazamiento a 2028. De ser una condición imprescindible para los republicanos para negociar los Presupuestos catalanes, a convertirse en un elemento más, pero ya no determinante.

Chivite ha revelado esa conversación con el 'president' de la Generalitat de Cataluña este lunes en Los Desayunos del Ateneo, un foro de debate que se organiza en la institución madrileña una o dos veces cada mes. "Le trasladé a Salvador que nuestro modelo no es la alegría. La recaudación depende de ti mismo y una buena Hacienda no se hace de un día para otro. Tienes que tener un cuerpo de técnicos de Hacienda muy bien preparado, muy bien formado, porque la recaudación depende de ti mismo y, si no haces una buena recaudación, no puedes tener una buena educación, una buena sanidad, unas buenas infraestructuras, etcétera... La hacienda navarra es la joya de la corona y tener una buena hacienda no se hace de un día para otro", le insistió Chivite.

La conversación, según fuentes del equipo de la presidenta navarra, tuvo lugar el 16 de mayo de 2025, en la reunión privada que ambos mantuvieron en Pamplona, dentro de la gira de desayunos informativos por diferentes comunidades que hizo el 'president' de la Generalitat para compartir experiencias sobre la cooperación territorial en un acto organizado entre 'Diario de Noticias', del Grupo Noticias, y EL PERIÓDICO, de Prensa Ibérica.

Más profesionales para la hacienda catalana

Según fuentes del Gobierno de navarra, el cuerpo actual de Hacienda en esa comunidad, que tiene 680.000 habitantes, está compuesto por unos 400 profesionales. Illa pactó con ERC el verano pasado crear dos cuerpos de funcionarios especiales para impulsar la Agència Tributària Catalana, un paso clave para poder asumir esa competencia en 2028. El número de profesionales es claramente insuficiente. La Generalitat, con 8 millones de habitantes, tiene ahora unos 830 trabajadores en la hacienda catalana, frente a los 4.400 que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en esa comunidad y que es la ahora recauda el IRPF.

La relación con Cerdán

En el desayuno también se ha abordado la detención de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE en Madrid y, en su momento, de la federación navarra. Chivite ha revelado otra conversación que tuvo, en este caso con el presidente, Pedro Sánchez, sobre Cerdán tras conocerse el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La jefa del Ejecutivo navarro ha asegurado que le pidió a Sánchez que le preguntase todo lo que quisiera. "Cuando me llamó por teléfono la primera vez le respondí: pregúntame lo que quieras porque quiero que estés tranquilo", ha contado. "Quería asegurarme que supiera lo que estábamos haciendo desde el Gobierno de Navarra y que no tuviera ningún miedo en mi buen hacer", ha añadido. Asimismo, ha insistido en que desde el Ejecutivo se encargaron además auditorías "para que también la ciudadanía de Navarra no tuviera ninguna duda del buen hacer del Gobierno" y de que no se ha cometido "ninguna ilegalidad".