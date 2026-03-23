Podemos se abstendrá del decreto anticrisis en el Congreso y lo deja en manos de PP y Junts

Podemos confirma que se abstendrá del plan de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente a la guerra de Irán, que se vota este jueves en el Congreso. El partido de Ione Belarra había avanzado que no lo apoyaría a menos que Pedro Sánchez anunciase la salida de España da la OTAN.

Este lunes fuentes del partido morado confirman el sentido del voto, que deja el decreto en manos de PP o Junts. En caso de que el PP lo rechace, haría falta la abstención de Junts para que saliera adelante.

La formación morada confirma su abstención al considerar que "las rebajas de impuestos no son la vía para hacer frente a la escalada de precios". Además, reclama al Gobierno establecer topes de precios para "carburantes, energía y alimentos para evitar que los 5.000 millones de euros movilizados pasen a engrosar la cuenta de resultados de las grandes empresas".

Además del tope a empresas, la candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, elevó este fin de semana la lista de exigencias, reclamando transporte grauito y la salida de la OTAN como condiciones para dar su 'sí' al plan anticrisis del Gobierno, que contempla entre otras cosas rebajas del IVA al 10% para carburantes y electricidad.

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Este mismo sábado, la secretaria general de Podemos avanzó que exigirían topar los precios de suminsitros básicos. "Si el presidente Sánchez quiere con el voto a favor de Podemos en el Congreso para ese real decreto, ya sabe lo que tiene que hacer", advirtió: "Tiene que topar el precio de los carburantes, tiene que topar el precio de la energía y tiene que topar el precio de la vivienda", detalló. Es decir, limitar los precios por ley e incluir las medidas de vivienda dentro del escudo social.