Guerra en Irán
Aterrizan en Madrid 200 militares españoles evacuados de Irak
Han sido recibidos por la ministra, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón
EP
Los 200 militares españoles evacuados de Irak han llegado esta madrugada a la Base Aérea de Torrejón en un vuelo procedente de Turquía, según ha informado el Ministerio de Defensa. Como ya adelantó el viernes el Ministerio en un comunicado, los militares han sido recibidos por la ministra, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.
En redes sociales, el Ministerio ha dirigido a los 205 efectivos palabras de agradecimiento por su "defensa de la paz y la seguridad", que han extendido a la tripulación del Ejército del Aire "por hacer posible el vuelo" del A330 en el que han regresado.
Casi un centenar de militares españoles ya habían sido evacuados de Irak. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI, la Misión de la OTAN en Irak.
La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán.
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