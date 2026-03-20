Los Reyes ya están en el Vaticano para reunirse con el Papa León XIV

Los Reyes han llegado este viernes a las 10.15 horas al Vaticano, donde están manteniendo en estos momentos la audiencia con León XIV en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, en un encuentro que activa la agenda bilateral entre España y la Santa Sede y que se produce a escasos meses del anunciado viaje del Pontífice a territorio español, en junio.

En un día muy soleado aunque fresco, Felipe VI y Letizia han accedido al Patio de San Dámaso, donde ondeaba la bandera de España, acompañados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y por la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa. Allí han sido recibidos por el vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia, Edward Daniang Daleng, en presencia de un piquete de la Guardia Suiza, antes de cumplimentar los saludos protocolarios con los gentilhombres de su Santidad.

Desde ese punto, el cortejo pontificio —integrado por gentilhombres (pertenecientes a la 'nobleza negra' de familias aristocráticas romanas) y efectivos de la Guardia Suiza— ha acompañado a los Reyes a través de las estancias del Palacio Apostólico, atravesando espacios como la Sala Clementina, cubierta de frescos renacentistas y valiosas obras de arte, en un recorrido que ha desembocado en la sala del Tronetto, donde han sido recibidos por León XIV. Las delegaciones y el Pontífice han pasado ya a la biblioteca privada.

Intercambio de regalos

La conversación entre el jefe del Estado y el Pontífice se desarrolla en esa estancia, en un aparte, sin presencia de los asesores, en un formato habitual que permite abordar con discreción todas las cuestiones. Tras ese intercambio, está previsto que tenga lugar la fotografía oficial y, posteriormente, la presentación de las respectivas delegaciones, así como el tradicional intercambio de obsequios.

La delegación española incluye, además de Bolaños y Celáa, al jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino. Por la parte vaticana, acompañarán al Papa en los siguientes encuentros el secretario de Estado, Pietro Parolin, y su equipo para las relaciones con los Estados, entre ellos Paul Richard Gallagher y el responsable de los asuntos relativos a España, Renato Kuĉić.

Una vez concluida la audiencia con León XIV, los Reyes tienen previsto mantener una reunión de trabajo con Parolin en su despacho, en un formato más político, centrado en los preparativos del viaje papal. Durante los 12 años de pontificado de Francisco o hubo ninguno ya que decidió acudir a países de la "periferia" del mundo y porque mantuvo una relación tensa con la Conferencia Episcopal Española.

En estos meses en el cargo, León XIV ha recibido a otros monarcas como Carlos de Inglaterra, los Grandes Duques de Luxemburgo, los Reyes de Países Bajos, Bélgica y Jordania.