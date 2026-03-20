Felipe VI, investido 'protector' de Santa María la Mayor, la basílica donde está enterrado el Papa Francisco

Felipe VI ha entrado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma apenas dos horas después de su audiencia con León XIV en el Vaticano, y está participando ya en la ceremonia en la que asume el título de protocanónigo de este templo, que tiene una relación histórica entre la Corona española y la Santa Sede. El Rey es desde este viernes ya oficialmente algo así como 'protector' y máximo responsable del mantenimiento del edificio. Todo de manera simbólica.

El Rey, acompañado por la Reina, ha accedido al recinto por la Puerta de Bronce, donde ha sido recibido por el canónigo español del Cabildo Liberiano, monseñor Jaime Brosel. En el pórtico, bajo la imponente estatua de Felipe IV, diseñada por Bernini, le aguardaba el cardenal arcipreste de la basílica, Rolandas Makrickas, encargado de conducir el acto, que tiene un significado político y también religioso. En el edificio fue enterrado el año pasado el Papa Francisco por decisión propia. Antes que él otros siete Pontífices eligieron este templo para el descanso final (Honorio III, Nicolás IV, San Pío V, Sixto V, Clemente VIII, Pablo V y Clemente IX).

La comitiva ha avanzado por la nave central mientras el coro interpretaba el Ave María. Ya en el interior, los Reyes han ocupado su lugar a la izquierda del altar y la ceremonia ha comenzado con las primeras oraciones en latín y la lectura de un pasaje del Libro de la Sabiduría en español.

El acto formaliza la condición del jefe del Estado español como protocanónigo, un título honorífico que le integra simbólicamente en el cabildo de la basílica. Tras las palabras del cardenal arcipreste, el Rey ha intervenido con un breve discurso.

Relación de siglos

La relación no es reciente. Santa María la Mayor funciona desde hace siglos como un punto de anclaje entre la Monarquía hispánica y Roma. Ya en tiempos de Carlos I, en pleno siglo XVI, la Corona contribuyó a su sostenimiento en un contexto en el que el Papado buscaba apoyos frente a las fracturas internas de la Iglesia. Esa alianza se reforzó en 1647, cuando Inocencio X, a petición de Felipe IV, institucionalizó la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor: un sistema de financiación a cambio de celebraciones litúrgicas en favor de la Corona española.

Ese esquema ha perdurado, con distintas adaptaciones, hasta la actualidad. En 1953, tras el Concordato con la Santa Sede, se fijó que el jefe del Estado español ostentaría el título de protocanónigo honorario. Juan Carlos I lo asumió en 1977 y sigue conservándolo, lo que convierte la ceremonia de este viernes en una actualización simbólica de esa continuidad dinástica.

La secuencia del acto prevé que, tras la lectura de la bula, el Rey sea invitado a ocupar su lugar entre los canónigos del Capítulo Liberiano, antes del rezo del Padre Nuestro y la bendición final. A continuación, los Reyes se dirigirán a la Capilla Paulina para detenerse ante la imagen de la Salus Populi Romani, uno de los iconos marianos más venerados de Roma. Posteriormente guardarán un momento de recogimiento ante la tumba del papa Francisco.

La jornada enlaza así dos planos —el institucional y el simbólico— en menos de unas horas: de la conversación política con León XIV en el Vaticano a la escenificación de una relación histórica en esta basílica, donde la Corona española mantiene uno de sus vínculos más antiguos y menos visibles con la Santa Sede.