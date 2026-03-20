Evacuados todos los militares españoles que estaban de misión en Irak

Con la llegada a Turquía de un contingente de 200 militares españoles, Defensa ha confirmado este viernes la total evacuación de fuerzas españolas en Irak.

Estos 200 militares se unen en Turquía y otros países de la zona a otros 100 -incluidos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- que habían sido evacuados el pasado domingo desde Erbil, en el Kurdistán iraquí, en ambos casos por la elevación del nivel de peligro en la zona a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de este último país a intereses occidentales en el Golfo Pérsico.

Vuelo a España

Los militares evacuados serán repatriados en las próximas horas, según un comunicado de Defensa, que ha calificado de "complicada" la extracción. Los militares regresarán a España con un vuelo que partirá de la base aérea turca de Incirlik, instalación que se encuentra protegida por dos lanzaderas Patriot también del Ejército español.

Los militares que ahora el Mando de Operaciones de la Fuerzas Armadas repliega de Irak formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’ , liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), con la que se ayuda a las fuerzas de seguridad iraquíes con adiestramiento y acompañamiento.

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