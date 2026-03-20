Caso Koldo
Anticorrupción, a favor de que Armengol y Torres declaren por escrito en el juicio contra Ábalos, aunque solo se les podrá preguntar por mascarillas
Presentaron sendos escritos ante el Tribunal Supremo para poder acogerse a esta prerrogativa
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que debe aceptarse la petición de la presidenta del Congreso, Francina Armengol y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres para poder declarar por escrito en el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo a partir del próximo 7 de abril por el caso Koldo. Ambos solicitaron acogerse a esta prerrogativa en sendos escritos remitidos al tribunal que juzgará al exministro José Luis Ábalos, al que fuera su asesor y al comisionista Víctor de Aldama.
No obstante, en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fiscl apunta que las preguntas que se les remitan "deberá contraerse, exclusivamente, al conocimiento que ambos pudieran haber tenido de las adjudicaciones de los referidos contratos licitados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears y su relación con las adjudicaciones previamente concedidas a Soluciones de Gestión" (la empresa apuntada por Aldama) en el Ministerio de Transportes.
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