Alto Tribunal
El Supremo abre una quinta causa a Alvise Pérez: ahora por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras
Según el auto del alto tribunal, el líder de líder SALF habría amenazado a José Ignacio Landaluce con difundir información comprometedora si no dimitía de su cargo
EP
El Tribunal Supremo ha decidido abrir una nueva causa al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a raíz de una querella en su contra presentada por el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), por presunto delito de amenazas.
Mediante un auto, recogido por Europa Press, el alto tribunal explica que, según los mensajes recogidos en la querella, 'Alvise' habría amenazado con difundir públicamente audios, documentos y capturas de conversaciones sobre comportamientos presuntamente delictivos de Landaluce, "vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión de su cargo de Alcalde".
Cabe recordar que el Supremo ya tenía abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.
- Si compras un piso de menos de 378.212 euros en Ibiza y Formentera, ahora puedes beneficiarte de la bonificación de este impuesto
- Detenidos dos menores por agredir sexualmente a una menor en Ibiza y difundir los vídeos
- Una huelga indefinida amenaza con colapsar el aeropuerto de Ibiza en Semana Santa
- La Justicia avala el cierre de la terraza de un restaurante en una playa de Ibiza ordenado por Sant Josep
- Las obras de Dalt Vila, en Ibiza, ahogan a los pequeños negocios: 'No solo nos cierran el local, nos arruinan la vida
- Consulta aquí las gasolineras más baratas y más caras de Ibiza
- Malestar entre las cofradías por los cambios en la Semana Santa de Ibiza a causa de las obras de Dalt Vila
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne