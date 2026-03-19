Irene Montero: "Hacer equipo con Rufián me parece una buena idea"

"Hacer equipo con Gabriel [Rufián] me parece una buena idea", ha dicho Irene Montero después de que este jueves se haya dado a conocer que ambos protagonizarán un acto en Barcelona el 9 de abril sobre el futuro de la izquierda a la izquierda del PSOE. La eurodiputada de Podemos ha respondido así cuando le han preguntado sobre un posible tándem electoral con el portavoz de ERC en el Congreso, dando a entender que la vía esta abierta a una coalición. No obstante, fuentes cercanas al diputado republicano niegan que este vaya a ser el camino y limitan el acto a una charla como la que mantuvo Rufián con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

Un mes después de que el portavoz de ERC reclamara en ese acto anterior que en cada territorio se presente una única lista de izquierdas, aquella que más sume, para evitar la disgregación del voto, el anuncio del futuro encuentro con Montero han disparado las dudas sobre el futuro que planean ambos dirigentes. "En ese acto vamos a conversar y, sobre todo, yo creo que tenemos que darle certezas a la gente de izquierdas, tenemos que decirles que aquí hay un partido que jugar [...] y que hay personas que estamos dispuestas a salir a jugar este partido y salir a ganarlo", ha dicho Montero en una entrevista en TVE.

Al ser pregunta sobre si el acto podría derivar en una tándem electoral y una candidatura conjunta a las elecciones, la dirigente morada ha dejado claro que hacer equipo con Rufián le parece "muy buena idea", aunque todo eso "tendrá que irse concretando", dejando la puerta completamente abierta a esa posibilidad. Ante estas palabras, fuentes de cercanas al portavoz de ERC niegan que se haya planteado semejante escenario. El propio Rufián ya dejó claro que el irá en las listas de ERC.

No ha sido la única, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha publicado un mensaje en la red social X, antes Twitter, del que bien podría enterderse que Rufián es el candidato del partido junto a Montero: "Si algo está claro es que estas son las dos personas que pueden hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a la ofensiva reaccionaria. ¡Vamos!".

Otros pactos

Montero ha querido dejar claro que los pasos que se den no se hacen solo "para las elecciones generales", aunque también. Así, ha sostenido que el mandato que le dio Podemos al ungirla como candidata a las futuras elecciones generales es hacer "todo lo que haya que hacer para que la izquierda esté preparada" para cuando Pedro Sánchez convoque elecciones. "Eso es lo que a mí me ha encargado Podemos y creo que lo que renemos que hacer es tener claro el objetivo, que esa izquierda esté preparada, esté fuerte", ha recalcado.

A este respecto, y preguntada sobre otras posibles alianzas con los partidos actualmente congregados bajo el paraguas de Sumar, Montero ha dicho que "las alianzas van a caer por su propio peso" si todo el mundo tiene claro el objeto a seguir. Así, ha dicho que "tienen que hablar los partidos" y que, hasta entonces, ellos serán respetuosos con los tiempos que manejen el resto de formciones.