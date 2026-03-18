Actividad parlamentaria
El Congreso convalida el decreto con ayudas a Andalucía y Extremadura por las fenómenos meteorológicos adversos
El paquete de medidas supone 2.874 millones de euros para hacer frente a los daños en más de 600 municipios
El Gobierno ha logrado el respaldo del Congreso para convalidar el real decreto con ayudas para Andalucía y Extremadura ante los "fenómenos meteorológicos adversos" que vivieron ambas comunidades a comienzo de febrero. El Ejecutivo ha conseguido el apoyo de PP y de todos sus socios, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y otros grupos minoritarios. "Hemos tenido el segundo més de enero más lluvioso del siglo", ha arrancado el ministro de Agricultura, Luis Planas, antes de señalar que este "fenómeno extraordinario de sucesión de sucesivas borrascas" ha llevado a que haya llovida más del triple de lo habitual. Así, ha apuntado sobre todo a la situación que se vivió en Grazalema (Cádiz).
"Desde 2018, ante una situación extraordinaria el Gobierno de España ha tomado una respuesta extraordinaria y este decreto ley es una muerta de ello", ha sentenciado. En concreto, el decreto contiene un paquete urgente de ayudas de 2.874 millones de euros para reparar los daños de las inundaciones y temporales en 619 municipios de Andalucía y Extremadura. Por un lado, incluye ayudas directas a titulares de explotaciones agrarias de hasta un 30% de los ingresos agrarios declarados en la última declaración fiscal. También establece medidas específicas dirigidas a los titulares de pólizas del Plan de Seguros agrarios Combinados y la restauración de infraestructuras agrarias.
Además, aprueba medidas para reactivar la economía y proteger a las personas afectadas con ventajas fiscales como exenciones de IBI, reducción de jornadas exigidas de 35 a 5 para acceder al subsidio y a la renta agraria o la reducción de módulos del IRPF para actividades agrarias en zonas afectadas. También recoge restauración de caminos rurales, de infraestructuras de riego y regadío y el apoyo a comunidades regantes. De cara al sector pesquero, se establecen ayudar para los armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias afectadas y que sufrieran pérdidas económicas superiores al 40% de la actividad habitual.
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