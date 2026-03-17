Actividad parlamentaria
El Gobierno buscará el respaldo del Congreso al decreto sobre la guerra de Irán la próxima semana
El Ejecutivo sigue trabajando en las medidas para hacer frente a las consecuencias del conflicto y las aprobará este viernes
El Gobierno quiere confirmar cuanto antes el respaldo del Congreso al real decreto que aprobará este viernes para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. A falta de que el Ejecutivo termine de consensuar las medidas y las anuncie a lo largo de la semana, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha informado de que será el próximo jueves cuando eleven el decreto ante el pleno de la Cámara Baja para lograr su convalidación, un paso que normalmente suele dilatarse varias semanas desde la aprobación de este tipo de iniciativas por parte del Consejo de Ministros.
El miércoles de la próxima semana será cuando Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar cuenta de la guerra de Irán. La cita, que llegará más de 20 días después del inicio del conflicto bélico en Oriente Próximo, será la antesala a la convalidación del real decreto, para lo que le serán necesarios los votos de todos sus socios que a lo largo de los últimos días le han enviado al Gobierno todas sus propuestas para hacer frente a las consecuencias de la guerra.
Ante esta incertidumbre, el PP tampoco tiene claro qué hará en esa votación. Por el momento, la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, se ha limitado a criticar la tardanza del Ejecutivo: "tuvieron mucha prisa para rescatar Plus Ultra para que pudiera pagar a Zapatero, pero tienen menos prisa en aprobar este Real Decreto para proteger a los españoles". "Nadie nos ha informado de lo que van a meter, lo que sí sabemos es que van tarde", ha recalcado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
- Mavi Ferrer, estudiante de la primera promoción de FP en Blanca Dona: “Quería estudiar Mecánica, pero no me dejaron”
- Operación antidroga en Ibiza: desmantelan dos narcopisos en Sant Antoni y detienen a dos personas
- Compraron once viviendas sobre plano en Ibiza que nunca recibieron: así serán indemnizados 20 años después
- Regresan a Ibiza Juan Suárez y Jeanette van Breda, atrapados en Bangkok por la guerra en Irán: «Ha sido la peor experiencia viajera de nuestras vidas»