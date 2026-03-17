El Gobierno prepara medidas antiinflación temporales en carburantes y luz y que se desactiven de manera automática si bajan los precios

El Gobierno estudia combinar medidas en el plan antiinflación de carácter temporal, con un “horizonte mensual”, y otras en función de umbrales en el Índice de Precios al Consumo (IPC) que se desactivarían de forma automática. Según fuentes del área económica del Gobierno que está perfilando el plan para mitigar el efecto económico de la guerra de Irán, los expertos analizan ambas opciones para determinar la duración de las medidas coyunturales que se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Para ello se estudia cómo funcionaron las aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania, según explican las mismas fuentes, y se baraja ahora introducir como novedad el mecanismo de los umbrales de inflación. De este modo, las rebajas fiscales a los carburantes o la luz se desactivarían de manera automática si los precios vuelven a la normalidad previa a la guerra.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en la pretensión de acotar este primer paquete de medidas a la situación actual, que sitúa lejos de la producida tras la escalada inflacionista por la guerra de Ucrania. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, se ha referido a la necesidad de que el plan de respuesta cuenta con un elemento de “flexibilidad” en función de la evolución de los precios. El paquete, ha apuntado, “tiene que ser proporcional al impacto que estamos observando”.

La duración de la guerra y el cuello de botella producido por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde transitan el 20% de los productos petrolíferos, especialmente hacia el continente asiático, marcará la evolución a futuro. De ahí que en el Gobierno apuesten por ir adaptando la respuesta. Tras la guerra de Ucrania llegaron a aprobarse siete paquetes de medidas sucesivos.

Por este motivo, la intención es acotar las medidas a la rebaja del precio de los carburantes, especialmente en los sectores del transporte, agricultura y pesca, así como a la electricidad. Las medidas para contener los precios se centrarán en rebajas fiscales, descartándose las bonificaciones como la rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel a la vista de que los resultados no fueron los esperados.

Sin medidas en vivienda

Se rechazan así incluir en este primer paquete algunas de las reivindicaciones en las que coinciden sus socios del arco izquierdo, como la prohibición de desahucios, la recuperación del impuesto a las energéticas o intervenir en el sector de la alimentación.

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Desde el Ejecutivo subrayan también que su prioridad es que el escudo social “pueda contar con el mayor consenso posible”. Precisamente, PP, Vox y Junts vienen de tumbar sucesivamente en el Congreso dos decretos de prórroga del anterior escudo social, rechazando principalmente la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Lo que sí se plante el Gobierno, sería la prohibición de los cortes de suministro.