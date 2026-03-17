Elecciones Castilla y León: Los incendios, la sanidad y el biogás no pasan factura a un PP sólido en el medio rural

La indignación por la gestión de los incendios forestales de 2022 y 2025, los proyectos de biogás en ciernes, incluso de la gestión de la sanidad pública no han bastado para imponerse en los municipios más combativos de la provincia de Zamora. Salvo contadas excepciones, el Partido Popular se mantiene no solo invicto, sino que conquista nuevos espacios como Otero de Bodas, Tábara, Granja de Moreruela, Toro o Santa Clara de Avedillo.

Lejos de ser algo inédito, lo anotado en las urnas el pasado domingo ha sido la tónica común en el resto de provincias afectadas por los grandes incendios estivales donde el Partido Popular logró imponerse en el 69,5% de los municipios más afectados de León, Ávila, Zamora, Palencia y Salamanca. El pasado 2025 se saldó con cerca de 140.000 hectáreas calcinadas en el conjunto de Castilla y León, batiendo un triste récord con 23 municipios afectados por fuegos de gran magnitud (más de 500 hectáreas afectadas), de los cuales 16 se mantuvieron fieles e, incluso, cambiaron su sentido de voto hacia la formación liderada por Alfonso Fernández Mañueco.

En el caso de Zamora, resulta llamativo el cambio de rumbo anotado en la comarca de Sanabria-La Carballeda donde los populares protagonizaron el vuelco en Hermisende y Galende con subidas porcentuales de 6 y más de 9 puntos, respectivamente, respecto a los comicios de febrero de 2022.

Aliste no dio opción a la sorpresa pese al incendio originado en Puercas amenazando por segunda vez desde 2022 el paraje de la Sierra de la Culebra. Un escenario ante el que el Partido Popular anotó una subida de 15 puntos y 35 votos más consolidándose como la primera fuerza política en Gallegos del Río con VOX protagonizando el "sorpasso" al arrebatarle la segunda posición a un PSOE que se dejó 10,68 puntos.

Cesión , pero también resistencia, con Pías y Porto protagonizando el contrapunto electoral en el noroeste de la provincial. Los municipios afectados por la tragedia medioambiental de agosto de 2025 en el entorno del Lago de Sanabria protagonizaron un vuelco en las mesas en favor de los socialistas que subieron 9 y 6 puntos porcentuales hasta alcanzar el 41,02% en el caso de Porto y 54,76% en Pías. En el primer caso, el fuego pasó factura a un PP que se ha dejado 20 puntos en los últimos 4 años y que cede el primer puesto.

La resistencia de Jambrina, Coreses y Matilla la Seca

Sorpresa casi unánime e igualmente extrapolable en los municipios sobre los que planea la llegada de proyectos de hidrógeno verde y el biogás y que han propiciado en el último año el auge de asociaciones y plataformas ciudadanas contrarias al nuevo modelo energético.

Las protestas han calado en municipios como Jambrina (con su férrea oposición a la instalación de una planta de biogás en el vecino término de Peleas de Abajo) donde el PSOE ha pasado del 36,7 al 43,3% del apoyo arrebatándole la victoria a la formación popular que se deja 12 votos por el camino. En Coreses, bastión socialista sobre el que se planea la construcción de tres plantas de valorización de residuos, el rojo se mantuvo si bien con una pérdida de 24 votos frente a la confianza creciente en las formaciones de derecha (el PP anotó 35 votos más por los 5 que subió VOX). Todo lo contrario al caso de Matilla la Seca, donde los socialistas refuerzan su posición.

Un ejemplo que no se ha replicado en Santa Clara de Avedillo, Casaseca de las Chanas (donde la promotora renunció al proyecto de biogás), Granja de Moreruela o Toro, todos ellos con un viraje hacia la derecha con subidas cercanas a los 10 puntos porcentuales. En El Cubo de Tierra del Vino, el PP sale mínimamente reforzado con 3 votos más por los 19 que se deja la formación socialista.

A medio camino se sitúan San Cebrián de Castro y Villardondiego, con un electorado que si bien continúa confiando mayoritariamente en los populares, ha protagonizado un ascenso notable de los apoyos al PSOE y VOX, que, en el caso del municipio toresano se dispara del 6,06 al 19,67%.

Del empate a la tímida victoria del PP en Tábara

Sorpresa que también se extiende a las reivindicaciones para blindar la sanidad pública y en especial los servicios asistenciales en el medio rural con las plataformas de Bermillo de Sayago y Tábara celebrando semanalmente nuevas concentraciones. Un mensaje que no se ha traducido en las urnas de la comarca sayaguesa, donde se ha votado unánimemente al Partido Popular incluyendo Villardiegua de la Ribera, Argañín y Almeida que en 2022 concedieron el triunfo a los socialistas; y Torregamones, Alfaraz y Fresno donde VOX se impuso, en el último caso por empate técnico.

En el caso de Tábara, un mínimo vuelco por tan solo tres votos ha decantado la balanza en favor de la derecha cuatro años después.