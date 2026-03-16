Elecciones en CyL
Feijóo reúne este lunes a la plana mayor del PP para dar un baño de masas a Mañueco tras las elecciones de Castilla y León
La plana mayor del Partido Popular está citada a las 12.00 horas y esperará en el hall a Mañueco, que será recibido por los principales cuadros del partido
Servimedia
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este lunes a la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano entre congresos, para evaluar los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León y dar un baño de masas su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria electoral.
La plana mayor del PP está citada a las 12.00 horas y esperará en el hall a Mañueco, que será recibido por los principales cuadros del partido.
Con más del 99,33% escrutado, el PP cosecha 438.000 votos –56.000 más que en 2022, si bien aquel fue el peor dato de su historia–, pasa de 31 a 33 procuradores y logra un 35,47% de las papeletas –cuatro puntos más que hace cuatro años–, un porcentaje con el que amplía su distancia con respecto a Vox, que ya partía de muy alto.
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