Violencia machista
Detenido un concejal de Compromís en Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja
EFE
Alicante
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