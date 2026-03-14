Montero afirma que hay medidas preparadas con atención a los precios por la guerra
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que el Gobierno tiene preparado el "paquete de medidas" para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y las mismas serán de "diferente intensidad" dependiendo de la evolución de los precios.
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