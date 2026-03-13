Vox confía en hacerse con el 20% del electorado y reforzar su posición territorial en Castilla y León

Santiago Abascal ha vuelto a emplear la misma estrategia que en Extremadura y Aragón. El objetivo del líder de Vox es aumentar la representación de su partido, en este caso en las Cortes de Castilla y León, y hacerse imprescindible para que el Partido Popular (PP) mantenga uno de sus feudos autonómicos. Y no cualquiera, sino el más longevo, pues los conservadores gobiernan la Junta desde 1987. Aunque lo primero es más difícil ahora, pues ya en 2022 la extrema derecha obtuvo un 17% de los votos, un resultado que permitió a Juan García-Gallardo convertirse en el primer vicepresidente autonómico de la formación en toda su historia.

Para ello, Abascal ha vuelto a emplear su estrategia de territorio, territorio y territorio. O dicho de manera más clara: instalarse en la comunidad autónoma en campaña ya desde la precampaña y no salir de la misma salvo causa de fuerza mayor, por ejemplo una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que le toque pregunta a Pedro Sánchez, pero ni siquiera cualquier pleno en la Cámara Baja. El líder de Vox ha llevado a cabo, como siempre, varios actos al día, ha recorrido muchos kilómetros, y ha atendido a los medios de comunicación todos los días.

En una comunidad donde el sector primario es tan importante, y donde no es infrecuente cruzarse con tractores por la carretera, como sin duda le habrá pasado al presidente de Vox en su interminable ruta, Abascal ha explotado su oposición sin matices al acuerdo de Mercosur. Lo ha hecho, como desde hace meses, frente a la "tibieza" en la materia que le reprocha al PP, que desde hace meses, y precisamente ante esa amenaza por su derecha ante un caladero electoral tan sensible, ha puesto buen cuidado en matizar ese apoyo dentro de las instituciones de la Unión Europea (UE) y en poner todo el énfasis en las cláusulas de salvaguarda del mismo.

Por todo ello, y remando tan a favor electoralmente como en el último año y medio, el que no por causalidad coincide con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Abascal ve posible llegar al 20% del voto, una cota que aún se le resiste, y que por ejemplo en Aragón, en las elecciones del pasado 8 de febrero, hubiera podido estar al alcance de la mano de no haber concurrido a las mismas Se Acabó la Fiesta (SALF), la plataforma del agitador ultra Alvise Pérez, eurodiputado desde 2024, que a punto estuvo de obtener representación con casi el 3% de los votos. SALF no se había presentado en diciembre a las elecciones a la Asamblea de Extremadura, pero ahora sí concurre en Castilla y León, y lo que pueda restarle de voto a Vox será, sin duda, una de las claves del recuento electoral del domingo por la noche.

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Aunque Abascal ha vuelto a ser el protagonista casi único de la campaña, en esta ocasión el candidato autonómico ha tenido mayor peso que en otros territorios. Carlos Pollán, presidente de las Cortes en la última legislatura, es un candidato valorado incluso por la izquierda de Castilla y León como una figura que puede ayudar a Vox en el electorado que más se le resiste y que es, en principio, más afecto al PP, el de mayor edad, muy importante en una comunidad no en vano tan envejecida como la castellano y leonesa. Como en el resto de autonomías, una de las incógnitas a partir del lunes es saber si Abascal piensa en él como vicepresidente de otro gobierno, el tercero, de Mañueco, o si por el contrario prefiere completar la legislatura nacional sin entrar en los gobiernos, evitando así el desgaste que eso puede conllevar y, sobre todo, reservándose esa carta, eventualmente, para después de las elecciones generales, que si Sánchez cumple su propósito, se celebrarán el año que viene.