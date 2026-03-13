El Papa León XIV recibirá el próximo viernes a los Reyes en el Vaticano

Los Reyes mantendrán el próximo viernes una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. Será el primer encuentro oficial entre Felipe VI y Letizia y el Pontífice desde que este inició su pontificado, el pasado mes de mayo, y no será el último de este año. En junio, León XIV tiene previsto visitar España entre los días 6 y 12 de junio, unas jornadas en las que se espera que la familia real esté presente en la agenda del Santo Padre.

El jefe de Estado y su esposa volverán a verse la semana próxima con el nuevo jefe de la Iglesia católica tras haber asistido, el 18 de mayo de 2025, a la misa de inicio de su pontificado en la plaza de San Pedro. La relación institucional entre la Corona española y la Santa Sede es muy estrecha. De hecho, el Vaticano fue el primer destino internacional de los actuales Reyes tras su proclamación en 2014. El 29 de junio de aquel año, apenas 11 días después de la proclamación de Felipe VI en el Congreso de los Diputados, viajaron a Roma para entrevistarse con el papa Francisco en una audiencia privada.

Quien también tiene ya cita reservada en el Vaticano es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será recibida en audiencia por León XIV el 1 de junio en el Vaticano, unos días antes del viaje apostólico de ese mismo mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha entrevistado todavía con el Pontífice cara a cara ni tampoco fue a la misa de inicio de pontificado, donde la representación del Gobierno la encabezaron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Presidencia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También estuvo el líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y Bolaños, el 18 de mayo de 2025, en la misa de inicio de pontificado. / Francisco Gómez / EFE

Sánchez y el Santo Padre tuvieron una conversación telefónica en junio del año pasado en la que hablaron de la situación internacional y repararon especialmente en la crisis migratoria y en "la necesidad de tender puentes para resolver los conflictos actuales y la defensa de la dignidad humana”, según informó el Vaticano en un comunicado.

En esa charla, Sánchez invitó a León XIV a visitar España, un desplazamiento que también planteó la Conferencia Episcopal Española. El Papa Francisco no vino en los 12 años de pontificado pese a la propuesta del expresidente Mariano Rajoy, una negativa que también hay que encuadrar en la tensa relación entre ese Pontífice y la jerarquía eclesiástica española.

La historia de Santa María la Mayor

Durante su estancia en Roma, Felipe VI protagonizará también otro acto de fuerte carga histórica: su investidura oficial como protocanónigo, algo así como 'cofrade honorífico', de la Basílica de Santa María la Mayor. Juan Carlos I también lo asumió, en 1977. Y en 2018 fue con la reina Sofía a inaugurar la nueva iluminación, colocada por la empresa española Endesa.

El templo, situado en la colina del Esquilino y considerada una de las cuatro basílicas patriarcales de la ciudad, mantiene desde hace siglos una estrecha vinculación con la monarquía española. A lo largo de la historia, distintos reyes españoles han contribuido al mantenimiento y engrandecimiento del edificio. Entre ellos figuran el emperador Carlos V, su nieto Felipe III y Felipe IV, cuya escultura preside actualmente el atrio del templo. La ceremonia prevista ahora para Felipe V reforzará el simbolismo de una relación que combina historia, diplomacia y tradición religiosa.