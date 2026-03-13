La jueza cita a declarar a Miguel Ángel Rodríguez el próximo 6 de mayo por revelación de secretos de dos periodistas

La jueza de Madrid Raquel Robles ha citado a declarar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el próximo 6 de mayo por un presunto delito de revelación de secretos. Lo habría cometido al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña.

La citación, que coincide con la de los perjudicados y dos testigos según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, obedece a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar el archivo inicial que adoptó la titular de la plaza de Instrucción número 25 del Tribunal de Instancia de Madrid finales de marzo del pasado año. Se investiga la trascendencia penal de la difusión por el asesor de los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña.

"Cúmplase lo ordenado por la superioridad", señala la jueza en su resolución, en la que concreta que Rodríguez debe acudir asistido de letrado en condición de "denunciado y querellado". Debe ser citado "a través de la Unidad adscrita de Policía Judicial" del juzgado con traslado de la denuncia y querella presentadas contra él, "así como de los documentos aportados con los respectivos escritos de denuncia y de querella".