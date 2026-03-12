Caso SEPI
El juez Pedraz ordena expurgar el contenido de los teléfonos incautados a Leire Díez para depurar información personal
Requiere a la UCO el material intervenido y abre una pieza separada
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expurgar el contenido de los dispositivos electrónicos que intervino en el domicilio de la exmilitante del PSOE Leire Díez, imputada en este procedimiento, con el fin de depurar la información personal que pudiera contenerse en los mismos y que no tiene que ver con el caso.
Según la providencia dictada por el titular de la plaza número 5 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se requiere a la Guardia Civil para que entregue en el Juzgado "todos los efectos originales intervenidos en dicho registro, así como copia de trabajo de los mismos".
Se ordena igualmente a los investigadores que se abstengan de utilizar el contenido de los citados dispositivos "en tanto no se haya realizado un expurgo de su contenido" y se abre "pieza separada y reservada" de expurgo.
Leire Díez fue detenida en diciembre de 2025 junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, empresario cercano al exdirigente socialista Santos Cerdán. En aquellos días también se procedió a la entrada y registro de varios inmuebles, algunos de ellos vinculados a la exmilitante socialista.
