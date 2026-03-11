La UCO halla pruebas de que la trama de Rubiales cobró por las obras de urgencia en La Cartuja para la Eurocopa 2020

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que dos de los investigados en el caso Supercopa, que instruye la jueza de Majadahonda (Madrid) Delia Rodrigo, habrían cobrado parte de los fondos abonados por la sociedad Estadio de la Cartuja --durante la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-- por las obras de adecuación del terreno de juego sevillano para que se disputaran cuatro partidos de la fase final de la Eurocopa 2020.

En concreto, los agentes apuntan en su informe, de 23 de febrero y al que ha tenido acceso esta redacción, la existencia de pagos a Gruconsa, de esta sociedad a Dismatec Sport; administrada de hecho por Francisco Javier Martín Alcaide, alias 'Nene', amigo de Luis Rubiales; y de la mercantil Dismatec con destino al despacho GC Legal (dirigida por Tomás González Cueto), que ejercía el cargo de comisionado de Control Externo de la RFEF.

Luis Rubiales sale de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En el oficio policial, que tiene 227 páginas, la UCO pone de manifiesto que tanto las obras de adaptación de los tornos y de la iluminación, por las que Gruconsa facturó 2.342.143 euros (IVA incluido) más 122.434 euros (IVA incluido); como los trabajos para adecuar la sala de prensa y los vestuarios de los jugadores, con una facturación de 896.799 euros, se habrían iniciado de manera efectiva antes de que fueran adjudicadas e incluso antes de que Sevilla fuera la sede oficial del evento tras la renuncia de Bilbao.

Beneficios "sin justificar"

Los uniformados de la Guardia Civil destacan, tras analizar la información obtenida de los distintos dispositivos y soportes intervenidos en los dispositivos de los investigados, los indicios descubiertos sobre "los beneficios, aparentemente sin justificar", obtenidos por las empresas Dismatec (Nene) y GC Legal (González Cueto) procedentes de Gruconsa.

En concreto, el informe de la UCO desvela el pago recurrente de facturas por parte de Gruconsa a la empresa de 'Nene', y este a la de González Cueto, una vez que la constructora andaluza había recibido "el correspondiente pago de la RFEF" por las obras de La Cartuja.

Luis Rubiales / José Luis Roca

En el caso de Dismatec, los agentes relatan "la aparente ausencia de una efectiva prestación de servicios", por los que la empresa de 'Nene' asegura haber ingresado importantes cantidades de dinero. La UCO sostiene, en sentido contrario, haber descubierto que Gruconsa dispone de dos facturas con el concepto: Real Federación Española de Fútbol-Estadio de La Cartuja", que la empresa del amigo de Rubiales atribuye a otro concepto: 'Reserva del Higuerón-40 viviendas'.

Mayores beneficios por la RFEF

La Guardia Civil resalta, además, que los proyectos vinculados a la RFEF serían "los que mayor impacto habrían tenido" en los beneficios de Dismatec por supuestas asesorías. En este sentido, la UCO dice que no se han hallado documentos que justifiquen los trabajos de asesoramiento a Gruconsa.

Las dos últimas facturas que Gruconsa envió a Dismatec, previas a la dimisión de Rubiales, tienen como concepto, según el informe de la UCO, "Asesoramiento de Obras en Estadio de La Cartuja' y 'Asesoramiento de Obras en Las Rozas'. Con respecto a una factura de 2 de marzo de 2023, la Guardia Civil sostiene que 'Nene' pudo haberse "encargado de intermediar con la RFEF para el cobro de alguna de esas facturas en favor de Gruconsa, de las que después él mismo habría percibido beneficios a través de Dismatec".

Esquema de pagos elaborado por la UCO. / EPC

En el mismo sentido, una intervención telefónica, según la UCO, evidencia que el investigado Ángel González Segura, hermano del exdirectivo de la Federación Pedro González Segura, "vinculaba los pagos realizados por Gruconsa a Dismatec a la etapa de Rubiales al frente de la RFEF".

Gruconsa lo niega

Sin embargo, fuentes de Gruconsa defienden que 'Nene' empezó a trabajar como proveedor de la compañía en 2019: "Como otros muchos profesionales facturaba a través de su empresa Dismatec. Su actividad consistía en ofrecer oportunidades de negocio a la empresa y el seguimiento de la ejecución de obras. El grueso de las retribuciones que percibió J.M.A fueron por un proyecto de 40 viviendas en Fuengirola y por la reforma de la estación de esquí de Sierra Nevada".

No obstante, la UCO desvela una correlación de pagos entre la Sociedad del Estadio de la Cartuja. Gruconsa y Dismatec. Además, sostiene que el motivo de los abonos efectuados por Gruconsa a Dismatec habría sido "el reparto de beneficios derivados de diferentes proyectos, y no el alegado asesoramiento relacionado con Reserva del Higuerón-40 viviendas".

Última jornada del juicio a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso / Roca

Las citadas fuentes de Gruconsa, que ponen en valor que se trata de una compañía española "con 37 años de historia y especializada en instalaciones eléctricas, redes y comunicaciones y en la rehabilitación de infraestructuras con una facturación anual de 30 millones de euros de media", desvinculan a la mercantil de las relaciones que Nene', el amigo de Rubiales, "tenga con otras personas o entidades".

Finalmente, informan de que ha encargado un informe pericial "para acreditar ante el juzgado la licitud de la facturación investigada. Todos los pormenores serán explicados cuando sus directivos sean llamados a declarar, ya que aún no han sido citados cuando ahora se cumplen dos años de la investigación judicial", lamentan las citas fuentes de Gruconsa consultadas.