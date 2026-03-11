Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda protegida en IbizaPrimeros huéspedes en el Parador de IbizaDe Inidia a FormenteraMarta Torres premio APIB
instagramlinkedin

Recurso de amparo

El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

El Pleno saca adelante la ponencia del presidente Conde-Pumpido con el voto en contra de los magistrados conservadores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia elaborada por el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, y ha otorgado amparo al PSOE en la Asamblea de Madrid en relación con el procedimiento parlamentario que se utilizó para regular la elección de los cargos directivos en Telemadrid. Considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.

Así, y con el voto en contra de cinco magistrados del ala más conservadora del órgano, se ha declarado inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única, informan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  2. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  3. Vicente Bujosa, en silla de ruedas al Parador de Ibiza: “He podido subir a Dalt Vila en el ascensor, llevaba 30 años esperando este momento”
  4. ¿Por qué tienes que presentar un ticket de compra de sepia de Ibiza para participar en la 'Fira de la Sèpia'?
  5. Esta es la cantidad que necesitas tener ahorrada para la entrada de una vivienda de dos habitaciones en Ibiza
  6. La fundación que heredó Villa Otilia destinará el 30% de su venta a un proyecto local
  7. CaixaBank entrega las placas Michelin 2026 a once restaurantes de Ibiza y Formentera
  8. Matthieu Dehaudt, hostelero en Ibiza: 'Quieren hacer una isla para millonarios, pero dentro de poco no habrá nadie para servirlos

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Compañeros y amigos se despiden del periodista Raúl del Pozo en la capilla ardiente

Sant Antoni acoge por primera vez en Baleares una prueba nacional de patinaje Inline Freestyle

Sant Antoni acoge por primera vez en Baleares una prueba nacional de patinaje Inline Freestyle

Complicated week for mobility in Ibiza: several roads and avenues closed

Complicated week for mobility in Ibiza: several roads and avenues closed

‘No se dice tete, se dice chupete’: ¿hay que corregir a los niños cuando están aprendiendo a hablar?

‘No se dice tete, se dice chupete’: ¿hay que corregir a los niños cuando están aprendiendo a hablar?

Unsettled Wednesday in Ibiza and Formentera: how long will the rain continue?

Unsettled Wednesday in Ibiza and Formentera: how long will the rain continue?

Las obras en el cruce de los Cazadores obligan a reorganizar el tráfico en Ibiza desde este lunes

Las obras en el cruce de los Cazadores obligan a reorganizar el tráfico en Ibiza desde este lunes
Tracking Pixel Contents