La UCO investiga en Sevilla la compra de dos pisos por altos cargos de La Cartuja tras adjudicar las obras del Caso Eurocopa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone en el foco en su informe sobre el Caso Eurocopa los pisos que José María Arrabal y Daniel Oviedo, altos cargos de La Cartuja, se compraron tras la realización de las obras del estadio sevillano en el año 2021. El instituto armado señala que ambos se compraron bienes inmuebles, uno en Sevilla y otro en Málaga, y dejaron sin hipotecar un montante superior a los 53.000 euros en ambos casos, es decir, más de 100.000 euros en total.

La UCO explica que tanto Arrabal como Oviedo, presidente y gerente del Estadio de La Cartuja, contribuyeron "en las relaciones establecidas entre la RFEF y Gruconsa para la adecuación" del coliseo sevillano para acoger distintas competiciones deportivas. En concreto, con las obras de la Eurocopa, el Instituto Armado señala que "se ha podido observar una participación directa de los mismos".

Arrabal firmó el convenio marco que "permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio". También puso su firma al convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa (7 de mayo de 2021) y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa (28 de mayo de 2021).

Oviedo, por su parte, firmó las memorias justificativas de "los expedientes licitados (28 de mayo de 2021) así como sus cartas de adjudicación a la constructora (3 de junio de 2021)". "Todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de GRUCONSA, en connivencia con la RFEF, siendo además coetáneos al desempeño de las propias obras en el estadio", señala la UCO.

El Instituto Armado reseña en su informe que "también se han puesto de manifiesto los contactos mantenidos entre éstos y los principales intervinientes en las operativas desarrolladas, demostrando su conocimiento e intervención en las mismas". La investigación señala que tanto Arrabal como Oviedo "no solo participaron en los aspectos organizativos del operativo, sino que recibieron novedades sobre el desempeño de las obras en el estadio".

En este sentido, se reseña que ambos recibieron archivos que reflejaban el contenido de las obras o felicitaciones por el trabajo realizado. En el caso de Oviedo, recibió información del avance de las obras el 10 de mayo de 2021. Le llegó una fotografía de "un trabajo acabado, así como un presupuesto relacionado con una oferta para los aseos y la pecera del estadio". Cuatro días más tarde, un trabajador de la Uefa le remitió "un archivo en el que se reflejaban los resultados de unas primeras pruebas de funcionamiento de los tornos".

El 7 de junio, refleja la UCO, José María Arrabal felicitaba a Ángel por el trabajo realizado tras unas imágenes enviadas por este. Esto ocurrió "pese a haberse firmado las adjudicaciones de los expedientes tan solo 4 días antes".

Los dos pisos en el punto de mira

Todos estos puntos son expuestos por la Guardia Civil antes de resaltar un hecho: los dos se compraron un piso en los meses posteriores a estas operaciones y entregaron un montante similar para ello. Un piso se compró en Sevilla y el otro en Málaga.

Concretamente, el informe señala que "cabe resaltar, dada la proximidad temporal con los hechos investigados, la adquisición de bienes inmuebles por parte de José María Arrabal y Daniel Oviedo tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a GRUCONSA de los expedientes de adecuación del estadio Cartuja de Sevilla para la EURO20 ya expuestos".

Arrabal adquirió junto a su mujer un inmueble en Málaga por valor de 343.500 euros el 10 de septiembre. Asumió la deuda que aún mantenía el anterior propietario por valor de 247.800 euros y amplió la hipoteca en 15.200 euros. El resultado, señala el informe: "53.500 euros sin hipotecar".

En el caso de Daniel Oviedo, la operación se realizó el 30 de noviembre de 2021. El inmueble estaba situado en el centro de Sevilla. El coste total fue de 180.000 euros. 126.700 euros fueron hipotecados y el restante, 54.300 euros quedaron sin hipotecar.

La Guardia Civil ha solicitado "con el fin de profundizar" en la participación de Arrabal y Oviedo en los hechos investigados, "así como para determinar el origen de los fondos empleados para la adquisición de sendas viviendas", varias medidas.

Entre las medidas se pide la incautación, aprehensión e intervención efectos electrónicos/informáticos/ telemáticos. La idea es investigar y rastrear en los dispositivos toda la información que pudiera contener. Se solicita, "con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico obtenido ilícitamente", el "acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades se hallen". Para ello se han realizado distintos mandamientos judiciales a las distintas entidades bancarias.

Delia Rodrigo Díaz, jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda, plaza 4, ha dado la orden de atender esta petición. En un auto fechado el pasado 25 de febrero y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, Rodrigo ordena investigar los terminales de Arrabal y Oviedo haciendo suyo el auto de la UCO: "Las medidas de investigación solicitadas tienen por objetivo, permitir profundizar en la participación de José María Arrabal y Daniel Oviedo en los hechos investigados, así como para determinar el origen de los fondos empleados para la adquisición de sendas viviendas".

La respuesta de Gruconsa

La empresa Gruconsa fue la encargada de ejecutar las obras en el estadio sevillano. Fuentes de la firma han explicado la adjudicación de la rehabilitación de La Cartuja a Gruconsa "se llevó a cabo por la vía de la urgencia, puesto que las obras debían realizarse en el plazo de un mes". Estas fuentes insisten en que "la compañía únicamente se encargó de remodelar el Estadio en relación, principalmente, con los tornos de entrada y la instalación de la iluminación del recinto deportivo, ya que es su especialidad, y la sala de prensa". Además, estas fuentes comentan que no fue la única empresa que llevó a cabo dichas obras de rehabilitación.

Con respecto a la relación con Arrabal, estas mismas fuentes apuntan que "empezó a trabajar como proveedor de Gruconsa en el año 2019. Como otros muchos profesionales, facturaba a través de su empresa Dismatec. Su actividad consistía en ofrecer oportunidades de negocio a la empresa y el seguimiento de la ejecución de obras. El grueso de las retribuciones que percibió Arrabal fueron por un proyecto de 40 viviendas en Fuengirola y por la reforma de la estación de esquí de Sierra Nevada".

Insisten en que "las relaciones que posteriormente tenga con otras personas o entidades, nada tienen que ver con Gruconsa".