Santiago Abascal alerta a Feijóo del "gravísimo error" de ir de la mano del "capo Pedro Sánchez" para "acabar con Vox"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló este lunes que es "muy dificil" entablar relaciones y negociaciones a buen término con el Partido Popular porque en Génova "se dedican a insultar a Vox y a demonizarlo", y que "permanentemente" evidencian que "preferirían pactos con el PNV o con el PSOE". "Están más cómodos en los viejos pactos con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista", pero ahora "Sánchez no quiere, Sánchez no quiere facilitar investiduras...porque cuando Sánchez quiere Feijóo pacta", resumió el líder de Vox ahondando en su estrategia contra el bipartidismo de PP y PSOE.

Y cargó contra Alberto Núñez Feijóo por el "gravísimo error" de no cerrar acuerdos con Vox en Extremadura ni en Aragón, y por ir de la mano del PSOE en la estrategia contra la formación que lidera Abascal. "Ambos se empeñan en acabar con Vox".

Es más, indicó que "después de este maratón de elecciones, con un pequeño descanso hasta que se inicie las andaluzas, pero que concluirá este domingo con las elecciones extremeñas de Aragón y de Castilla y León, podemos concluir que el señor Feijóo ha cometido un grave error impidiendo que se llegasen acuerdos con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, pese a que fuesen parecidos a los acuerdos que habíamos alcanzado con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y que permitieron la aprobación de los presupuestos y que no se convoquen unas elecciones".

Para Abascal "es evidente que ese pacto de poder entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el que mueve durante todas estas semanas, y muy especialmente durante estos procesos electorales, el ataque permanente contra Vox. A través de mentiras en las que no cesan e insinuaciones de todo tipo, incluido de corrupción", señaló el presidente de VOX en una convocatoria sin preguntas desde el Parador de Gredos, tras la reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y Portavoces Nacionales de VOX.

Según el presidente de Vox, "Sánchez es solo ya un aprendiz de tirano que es capaz de utilizar cualquier cosa para desviar la atención, desde abrazarse a una guerra hasta disfrazarse de pacifista, hasta oponerse a una guerra y a la vez mandar una fragata y será capaz de ir allí y montarse en esa misma fragata en cualquier momento". Mientras que, dijo, "Genova 13 se ha convertido definitivamente en la veleta azul, porque dicen una cosa cada día y dicen una cosa en función del territorio que están pisando, siempre una cosa distinta".

Doble de exigencias

Un Abascal inmerso en la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León, como hiciera en las citas electorales de Extremadura y Aragón, ahondó en la idea del "gravísimo error" cometido por el PP de Feijóo de no cerrar un acuerdo con su formación porque "Aragón y Extremadura han hablado con claridad y han dicho que quieren el doble de Vox". "Y si el PP convocó esas elecciones para no aceptar las exigencias de Vox y los extremeños y los aragoneses han dicho que quieren el doble de exigencias, pues nosotros vamos a ser el doble de exigentes", alertó.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de Vox en Medina del Campo. / VOX YOUTUBE

En este sentido, el presidente de Vox denunció que los populares no quieren afrontar los debates de los problemas reales que padece la ciudadanía y que nacen, dijo, de algunos pactos en Bruselas entre PP y VOX. "Parece que al Partido Popular solo le queda patrocinar guerras sucias contra Vox, extender mentiras sobre Vox e incluso lanzarse a la demonización de Vox, como ha hecho el señor Mañueco estos días, diciendo que Vox es un partido que quiere tirar seres humanos al mar. Claro, demonizar a Vox y luego pedir los votos de Vox es una especie de autodemonización del señor Mañueco", advirtió Abascal en un mensaje con lectura para la negociación que se abrirá tras las urnas del 15 de marzo.

Así las cosas, Abascal trasladó al presidente de Castilla y León un aviso si quiere la reelección: "Es es del género tonto decir que Vox es un partido de esa naturaleza, que quiere que la gente se ahogue en el mar y luego decirle a Vox que tiene que entregar los votos o pretender un pacto con Vox. Estaría muy bien antes de que termine esta campaña que Mañueco rectificara esa acusación que es mucho más que una acusación, que es una auténtica infamia".

Dentro de esta idea de cargar contra el PP por sumarse a una contraofensiva contra Vox, según la interpretación de Abascal, el presidente de la formación ultraderechista denunció que "esas guerras sucias del Partido Popular son las que luego utiliza Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso de los Diputados contra nosotros, (..) y así extiende las mentiras el presidente del Gobierno. Mentiras que el Partido Popular hace "que circulen por los medios que financia". "Y lo que les quiero decir para concluir, a los señores del Partido Popular y a los del Partido Socialista, es que pierdan toda esperanza de destruirnos o de pararnos", remachó.