Tribunales
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de la dana que investigue más
El Fiscal Superior José Francisco Ortiz Navarro considera que la jueza de Catarroja deben seguir con la instrucción
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que devuelva la causa de la dana al juzgado de Catarroja, según informan fuentes de la Fiscalía General del Estado respecto al escrito de alegaciones a la exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el 24 de febrero para que el alto tribunal valenciano investigue a Carlos Mazón.
En el escrito de alegaciones firmado por el fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, solicita la devolución del procedimiento al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, para que continúe con la investigación. En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones“ o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el ex president de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”.
La fiscalía no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana, pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del ex president". En consecuencia, estima que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- Arròs de matances de Lina Ferrer paso a paso: la excocinera de Ca na Pepeta revela los secretos de su exitosa receta
- El buen tiempo dispara la afluencia al Parador de Ibiza, con colas y quejas por la falta de servicios básicos
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Los djs del Children od the 80s, 'la fiesta favorita de la gente de Ibiza', anuncian que hacen las maletas
- Ibiza corre por la igualdad en la Cursa per la Dona
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU