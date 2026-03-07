El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec

El Tribunal Supremo ha rechazado el intento del exdiputado José Luis Ábalos y del que fuera su asesor en Transportes Koldo García de trasladar a la Audiencia Nacional la parte del caso Koldo que lleva instruyendo desde noviembre de 2024 por el "pelotazo" de las mascarillas y el "enchufe" en empresas públicas de mujeres relacionadas con el exministro. Pero además de rebatir todos los argumentos de las defensas, el auto dictado en respuesta a las cuestiones previas fija las pruebas que podrán utilizarse en el juicio que comienza el próximo 7 de abril y añade nuevos indicios, como los que permitirán ilustrar la relación con Air Europa del tercero de los encausados, Víctor de Aldama.

La Sala de siete magistrados que juzgará este caso ha dado luz verde a una nueva documental requerida por la acusación popular, que dirige el PP e integran otras organizaciones habituales en las causas penales abiertas contra el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez entre la que se encuentran Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum o Manos Limpias.

Concretamente, que se requiera a Globalia, dueña de Air Europa, "información detallada" de los trabajos realizados por Aldama y por una de sus sociedades (MTM180 Capital S.L.U.) para este grupo empresarial de conformidad por dos firmados en septiembre y noviembre de 2020. También "que informe sobre el estado de la retención por parte del Gobierno venezolano de 200 millones de dólares objeto del contrato de 17/09/2019 firmado con don Víctor de Aldama", en alusión a la deuda que el ejecutivo de Maduro mantiene con la aerolínea y el fichaje de Aldama como lobbista para intentar el pago.

Igualmente, el Supremo reclama ahora el aporte documental de las contrataciones de la empresa que se llevó los contratos millonarios (Soluciones de Gestión) para el porte del material sanitario "desde la República Popular China", con identificación de "vuelos y horarios que trajeron mercancía" de la empresa vinculada con Aldama.

También se pide a la empresa de los Hidalgo que aporte su tarifa oficial de la época en relación con dichos portes y su coste de intermediación o bróker, una explicación sobre si cobró por este servicio a la empresa investigada; e información sobre si en algún momento Air Europa dejó de poder volar a China por las restricciones en la etapa del covid.

Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia / EP

Testigos de Air Europa

Entre los 75 testigos cuya presencia ha sido aprobada para el juicio --entre los qque destacanla presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres-- la Sala también ha admitido a petición de las acusaciones populares al que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Se ha rechazado la presencia de otras personas que desde esta parte se reclamaba en relación con Air Europa como son el que fuera secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura, el exjefe de gabinete en Transportes Ricardo Mar y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También se reforzarán los indicios contra Ábalos con una nueva petición a la empresa Tragsatec, donde fue contratada Jessica Rodríguez cuando era pareja de Ábalos. Se requiere concretamente a la unidad de cumplimiento del grupo TRAGSA y Tragsatec "para que aporte informe de investigación interna llevada a cabo" en relación con esta contratación.

A ello se sumarán nuevas aportaciones a cuenta de la Fiscalía Anticorrupción como son los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados al juez de la Audiencia Nacional en el denominado "caso hidrocarburos". En ellos se apunta a que Ábalos obtuvo el disfrute de un chalet en la Alcaidesa (Cádiz), Koldo un contrato en un puesto en el que no trabajó y pagos directos a Aldama a cambio "influencia" para obtener la licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel. También se tendrá cuenta la pericial que dio lugar a la pieza separada en la que se investigan contratos de obra sospechosos en el que está imputado el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán.

Otras pruebas han sido rechazadas, como las que interesaba el PP para que se aportaran de cara al juicio, por parte de Presidencia del Gobierno, de las actas y certificaciones de los acuerdos del Comité de Situación del Estado de Alarma que presidió en su día la exvicepresidenta Nadia Calviño. Tampoco se ha aceptado aportar las actas del Consejo Gestor de la SEPI relativas al rescate de Air Europa "por no guardar relación con el objeto del proceso".

Extracto del contrato de 2019 entre Air Europa y Víctor de Aldama / EL PERIÓDICO

Todas las pruebas instadas por Ábalos y Koldo han sido rechazadas, lo que ha llevado a la defensa de este, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, a manifestar ante el tribunal su "solemne protesta ". Considera que dicha denegación "genera una evidente indefensión material y vulnera el derecho a la práctica de prueba pertinente para el descargo" del ex asesor, "al impedir la construcción de una línea de defensa necesaria para desacreditar la tesis acusatoria", según abunda en un escrito presentado el pasado viernes al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Orden del juicio

En el auto, el Supremo también explica cómo se desarrollará el juicio que se celebrará contra Ábalos, Koldo y Aldama a partir una vez pasen las fiestas de Semana Santa. El proceso se desarrollará por bloques: primero la prueba que afecta a los delitos objeto de acusación "referidos al pago en metálico y los que se refieren a alquileres y adquisiciones", a continuación la actividad probatoria referida a las contrataciones laborales de personas a instancias de los acusados y, finalmente, los testigos relacionados con los contratos de mascarillas.

Las declaraciones de los acusados serán al final del juicio, tras los testigos y la prueba pericial y documental. "Tal y como solicitan las defensas de los señores Ábalos y García Izaguirre, las declaraciones de estos acusados se practicaran, después de la declaración del coimputado señor Aldama", concluye el Supremo.