López Miras: “Hoy España es un país peor para ser mujer que en 2017”

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras, ha elegido Cartagena para celebrar el acto central del PPRM con motivo del Día Internacional de la Mujer y que ha clausurado junto al secretario general del PP Miguel Tellado y la presidenta del PP de Cartagena Noelia Arroyo, denunciando que “hoy España es un país peor para ser mujer que en 2017”.

López Miras ha calificado de “inadmisible que, desde que gobierna Pedro Sánchez, España haya retrocedido en derechos y libertades de las mujeres”. Al hilo, ha recordado que “en 2017, con el Partido Popular en el Gobierno de España, nuestro país era el quinto mejor país del mundo para ser mujer, según los rankings especializados; hoy, después de casi ocho años de Gobierno socialista, España ha caído hasta el puesto 25”.

“Todo empezó por el ‘Tito Berni,’ y después ha habido ministros y secretarios de organización del PSOE que elegían a las mujeres por catálogo”, ha lamentado el presidente. “Hemos visto casos como el de Francisco Salazar, otro de los organizadores de la Moncloa y del Partido Socialista, o el del máximo responsable de la policía nacional, que supuestamente acosaba a mujeres que estaban dentro de su organigrama”, ha señalado.

“Todo esto tiene consecuencias”, ha subrayado López Miras. “Las tiene cuando te dedicas también a enfrentar a hombres y a mujeres, cuando tu actitud y la de tu equipo es la de no respetar a las mujeres, cuando apruebas leyes como la del ‘solo sí es sí’, o cuando las mujeres se sienten más inseguras ante la chapuza de las pulseras que deberían proteger a las víctimas de violencia de género”, ha remarcado.

Frente a ello, el presidente del PPRM ha resaltado que “el Partido Popular trata la igualdad con seriedad y rigor, no con pancartas ni etiquetas como hace el PSOE”.

Al respecto, López Miras ha subrayado iniciativas en materia de igualdad del Gobierno regional, como “el impulso de los sellos de igualdad en todas las empresas de la Región, o programas como ‘Lidera’, para que aquellas mujeres mayores de 50 años que quieren iniciar una actividad empresarial puedan hacerlo”.

También ha recordado el anuncio de “una línea de ayudas, avalada al 100%, para aquellas mujeres que han elegido ser madres, que han estado un tiempo cuidando de sus hijos y que quieren incorporarse al mercado laboral”. Asimismo, ha hecho referencia a medidas de conciliación, destacando “la creación de plazas gratuitas de 0 a 3 años”, así como “el refuerzo de la red de protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, que también son víctimas”.

“Frente a quienes utilizan la igualdad para arañar un puñado de votos, el Partido Popular aborda la igualdad con responsabilidad y rigor”, ha incidido el presidente. “Y si hablamos de seriedad, de gestión, quien mejor lo representa es Alberto Núñez Feijóo, que va a hacer en España lo que se está haciendo en Cartagena y en la Región de Murcia”, ha apostillado.

“Feijóo es el presidente que necesitan los españoles en general, y especialmente las mujeres que viven en España”, ha concluido.

“Igualdad real frente al feminismo de pancarta”

Por su parte, la presidenta del PP de Cartagena y alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, ha centrado su intervención en las políticas que su equipo está desarrollando en el Ayuntamiento, contraponiéndolas a lo que ha calificado como "feminismo de pancarta y lemas falsos".

"Llevamos demasiados años de pancartas escritas por hombres y lemas como ese que ya se ha hecho tan famoso: 'Soy feminista porque soy socialista'. Nosotras no estamos aquí para dar lecciones de superioridad moral. Estamos aquí para explicar políticas públicas y para defender que la igualdad se construye con oportunidades reales", ha declarado la alcaldesa.

Arroyo ha detallado las medidas impulsadas desde el consistorio cartagenero, destacando la apuesta por la conciliación con la gratuidad de las plazas en las escuelas infantiles municipales. Asimismo, ha subrayado las ayudas directas por nacimiento o adopción puestas en marcha desde el año pasado, que han beneficiado a 322 familias con más de 64.000 euros.