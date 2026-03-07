En Soria
Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León
También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
Redacción
Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Así es como puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar gratis por Mallorca si eres de Ibiza y Formentera
- Investigan la difusión de un vídeo sexual con varios menores implicados en Ibiza
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona
- El TSJB confirma la demolición de las obras ilegales en Casa Lola y condena a la dueña a pagar casi medio millón de euros
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Retiran cinco toneladas de toallitas de una alcantarilla de Ibiza