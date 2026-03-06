Guerra en Oriente Medio
El Gobierno pedirá autorización parlamentaria después del envío de la fragata a Chipre
La solicitud de autorización al Congreso, como establece la ley de Defensa Nacional, requiere seguir de un procedimiento concreto y no una simple comparecencia del Ejecutivo
El envío de la fragata F-105 Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental para proteger a Chipre de los misiles de Irán será sometido- por el Gobierno a la consideración del Congreso, según confirman a este diario fuentes gubernamentales. La fórmula que se maneja en Defensa es la de una comparecencia de la ministra, si bien no aclaran si coincidiendo, antes o después, con la solicitada por el presidente, Pedro Sánchez ante el pleno de la Cámara Baja. Moncloa ha confirmado que ya se ha solicitado esa comparecencia de Pedro Sánchez "para informar sobre la posición del Gobierno ante el conflicto de Oriente Medio y también sobre la última reunión del Consejo Europeo".
La fecha más probable manejada para la de Sánchez es finales de este mes de marzo. La del trámtie de solicitud del permisor no tiene fecha fijada aún.
Las fuentes mencionadas confirman que el Ejecutivo se someterá al trámite de solicitud de autorización al Congreso después de que fuentes del Partido Popular hayan expresado su queja por que se haya tomado de forma unilateral, sin el preceptivo permiso parlamentario, la decisión de enviar al buque militar de superficie más avanzado de la Armada a la zona afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Gobierno se atendrá a la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, o Ley de Defensa Nacional. En su artículo 17 se fijan los escenarios de preceptiva autorización del Congreso para operaciones militares en el exterior, entre ellas las que "de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones". El punto 3 del artículo matiza esta situación previendo que, cuando se envía tropas y "por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso".
